'Siz orda olsaydınız İzmir Marşı'nı dinlerdik'

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Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken eli boş siyasetçiler boş yorumlar bulunmaya devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin deprem bölgelerine İmam yerine Psikolog gönderilmesi çıkışına en güzel cevabı Halil Konakçı Hoca verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:48:00 - 2023-02-22 17:54:09

6 Şubat 2023 tarihinde 10 ili vuran depremin izlerini silinmesi için Türkiye dört koldan çalışırken hiçbir yaraya merhem olmayan siyasetçi tayfası laf kalabalığı yapmaya devam ediyor. Son olarak Cuma günü için Perşembe akşamı Yatsı namazından sonra okunan selayı hedef alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce deprem bölgesine gönderilen imamlardan rahatsız oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce deprem bölgesine gönderilen İmamlardan rahatsızlığını 'Diyanet Personel gönderiyormuş yav akıldan yav bu kadar olamaz yav ne Diyanet personeli ya psikolog göndereceksin psikolog. Psikolog göndereceksin bölgeye İmam mı halledecek psikolojiyi?' sözleriyle dile getirdi.

Muharrem İnce'nin deprem bölgesindeki İmamları hedef alarak çıkışına cevap gecikmedi. Muharrem İnce'ye müthiş cevabı Ankara Melike Hatun Camisi İmamı Halil Konakcı Hoca verdi.

Halil Konakcı Hoca Muharrem İnce'ye 'Bir tanesi de çıkmış diyor bölgeye niye İmam gönderiyorlar diyor. Psikolog göndersinler. Doğru psikolog da göndersinler. Psikolog göndersinler göndersinler ama niye İmam'ın gitmesinden rahatsızsın? Bak Hristiyan Misyonerler geliyor. Onlardan şikayetçi değilsin ama. Tabi bunlar bütün dert ve sıkıntılarını rakı masasında hallettikleri için imanla İslam'la tesbihle zikirle Kur'an'la gönüllerin teskin olabileceğini dertlerin unutulacağını hafifleteceğini öğrenememişler. Halbuki Kur'an'ı Kerim'de Allah buyuruyor ki; 'Kalpler ancak Allah'ı zikriyle mutmain olur' O yüzden İmam lazım oraya 20 bin personelle Diyanet orada resmi rakam. Bütün cemaatler Ehli Sünnet tarikatlar vatan severler orada hepsi çalışıyor yav anlı secdeye gelen adamların hepsi orada. Kimi su dağıtıyor kimi aş dağıtıyor kimi çöp topluyor kimi enkaza girmeye çalışıyor Allah hepsinden razı olsun. İşte biz orda olduğumuz için Allahuekber'i duydun siz orda olsaydınız İzmir Marşı'nı dinlerdik gelseydiniz yani kimseye kapalı değil orası' sözleriyle cevap verdi.

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