Siz Mustafa Kemal'i çocuklara böyle mi sevdiriyorsunuz? Tek adam arayanlar, bu görüntülere dikkat!
İzmir'de faaliyet gösteren özel bir okul, 29 Ekim erkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal'in ölmeden katıldığı son baloyu sahneledi. Mustafa Kemal'i oynayan kişinin balo yapılan salona giriş-çıkışlardaki hareketleri, "Tek adam nasıl olur?" sorusunun cevabını verdi.
Yeniakit.com.tr
İzmir'de bir özel okul 29 Ekim etkinlikleri kapsamında, Mustafa Kemal'in ölümünden önce Bursa'da katıldığı son baloyu sahneledi.
Tek adam nasıl olunur?
Mustafa Kemal'i oynayan kişi, balo salonuna giriş yaparken onu karşılayan özel adam, Mustafa Kemal'in üzerindeki pelerini, elindeki bastonu ve başındaki şapkasını aldı. Balo bitip salondan ayrılırken, kapıdaki özel kişi, Mustafa Kemal'i oynayan tiyatrocunun bastonunu verdi, elleri ile şapkasını takarak, pelerinini giydirdi.
Tiyatrodaki görüntüler adeta, "Tek adam nasıl olunur?" sorusunun cevabını verdi.