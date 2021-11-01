  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Siz Mustafa Kemal'i çocuklara böyle mi sevdiriyorsunuz? Tek adam arayanlar, bu görüntülere dikkat!
Gündem

Siz Mustafa Kemal'i çocuklara böyle mi sevdiriyorsunuz? Tek adam arayanlar, bu görüntülere dikkat!

İzmir'de faaliyet gösteren özel bir okul, 29 Ekim erkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal'in ölmeden katıldığı son baloyu sahneledi. Mustafa Kemal'i oynayan kişinin balo yapılan salona giriş-çıkışlardaki hareketleri, "Tek adam nasıl olur?" sorusunun cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 01:30:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İzmir'de bir özel okul 29 Ekim etkinlikleri kapsamında, Mustafa Kemal'in ölümünden önce Bursa'da katıldığı son baloyu sahneledi.

Tek adam nasıl olunur?

Mustafa Kemal'i oynayan kişi, balo salonuna giriş yaparken onu karşılayan özel adam, Mustafa Kemal'in üzerindeki pelerini, elindeki bastonu ve başındaki şapkasını aldı. Balo bitip salondan ayrılırken, kapıdaki özel kişi, Mustafa Kemal'i oynayan tiyatrocunun bastonunu verdi, elleri ile şapkasını takarak, pelerinini giydirdi.

Tiyatrodaki görüntüler adeta, "Tek adam nasıl olunur?" sorusunun cevabını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KOMBASSAN'ın kurucusu Haşim Bayram hayatını kaybetti
Gündem

KOMBASSAN'ın kurucusu Haşim Bayram hayatını kaybetti

Bir dönemin önde gelen kuruluşlarından KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram hayatını kaybetti.
Erdoğan-Biden zirvesi sonrası ABD ve Türkiye'den ilk açıklama
Gündem

Erdoğan-Biden zirvesi sonrası ABD ve Türkiye'den ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "G20 Liderler Zirvesi" kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dak..
Canlı yayında Özgür Demirtaş fıkrası
Siyaset

Canlı yayında Özgür Demirtaş fıkrası

CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Gazeteci Zafer Şahin'in Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay