Siz Kur'an-ı Kerim okuyan Ekrem'e bakın! Sezen Aksu'ya utanmaz destek

yeniakit.com.tr

"Her şey çok güzel olacak" vaadiyle kandırdığı İstanbulluları yolda kalan İETT'lere ve raydan çıkan tramvaylara mahkum eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikiyüzlü siyasetine devam ediyor.

Dini siyasete alet etmenin kitabını yazan İmamoğlu, seçim döneminde okuduğu Kur’an-ı Kerim'i pis niyetlerine alet etmişti.

Makyajı akan İmamoğlu, Sezen Aksu'ya sahip çıktı

Seçim sürecinde okuduğu Yasin-i Şerif ile dindarların gözünü boyayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun makyajı gün geçtikçe akıyor.

"Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı nedeniyle aklını kiraya vermemiş herkesin tepkisini çeken şarkıcı bozuntusu Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik hakaretini savunan İmamoğlu "Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz." ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde özellikle Süleymancılar ve Yeni Asya’cıların desteğini alan CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun hem dindar görünüp hem de din düşmanlarıyla aynı safta yer alması İslam’ı siyasi emelleri uğruna nasıl utanmadan, sıkılmadan kullandığını gözler önüne serdi.