Siz kim, Türklüğü karalamak kim? Bunu yapmak ne hakkınız ne de haddiniz

Yaşar Hacısalihoğlu, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı "siyasi" olarak nitelendirdi. Hacısalihoğlu, UEFA'nın Türkiye düşmanlığını ortaya koyduğunu belirtip, Bozkurt işaretinin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Hacısalihoğlu, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaparak UEFA'yı eleştirdiği Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında verdiği skandal karar, bir kez daha Türkiye düşmanlığını ortaya koymuştur.

UEFA'nın Merih için verdiği kararın sporla, spor ahlakıyla dolayısıyla sportif cezayla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen siyasi karardır.

UEFA'dan önce 2 maç ceza kararının verildiğini duyuran Alman Bild gazetesi, kararın Türkiye karşıtlığına dayalı siyaseten verildiğinin kanıtıdır.

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Almanya İçişleri Bakanı Faeser, maçtan sonra Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemesi de kararın siyasi olduğunun bir başka kanıtıdır.

Bozkurt işareti Türklerin 2000 yıllık simgesidir. Bu gerçeği sorgulamaya, yargılamaya, karalamaya; ne Alman gazetesinin, ne Almanya İçişleri Bakanı'nın ne de onların siyasi isteklerini yerini getiren UEFA'nın hakkı ve haddi olamaz.

Tarih boyu ırkçılığı, sömürüyü, köleliği, soykırımı yaparak, tarihe kara sayfalar işleyenler bugün de bu damarını asla köreltmeyenler Türklüğü, Türk'ün kültürünü, destanını, değerlerini, inancını karalayamaz. Gazze'de soykırıma destek olanlar, Merih'in Bozkurt işaretini sorgulayamaz. Merih maç sonu sevincini Bozkurt işaretiyle yaşamasından rahatsızlık duyanlar, Türkiye'nin hasımları ve onların piyonlarıdır, maşalarıdır.

Irkçılığın kökeni de, günceli de kendi bünyelerinde olanlar, Türkiye'ye ayar veremez, ellerindeki sportif yetkileri kötüye kullanamaz, tarihsel kirliliklerini silemez, günümüzdeki ırkçı tutumlarını maskeleyemez. Faşizmin, ırkçı, sömürgeci, yayılmacı, soykırımcı emperyalist ruhun adresi olanlar, Türkiye'nin değerlerine, Türk'ün bağımsızlık tutkusuna, onurlu tarihine ve varlığına kendi kirliliklerini bulaştıramaz.

Spora, spor ahlakına siyasi kirliliklerini bulaştıranlar, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini zedelemeye çalışanlardır.

UEFA'nın kirli siyasi kararı karşısında hepimiz tek vücut kenetlenerek, sarsılmaz Türkiye sevdamızla, Bozkurt selamımızla, faşist, ırkçı, işgalci, sömürgeci emperyalist, Siyonist odaklara ve içimizdeki uzantılarına diyoruz ki; yaşasın tam bağımsız Türkiye..."