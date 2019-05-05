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Siz, evde yokken çiçeklerinizi kim sulayacak?

Evinizden bir süreliğini ayrılacağınız zaman çiçeklerinizi kime emanet ediyorsunuz. Şayet kimseden böyle bir ricada bulunamıyorsanız; birkaç yöntemle bu sorundan kurtulmanız mümkün!

05 Mayıs 2019 Pazar 11:43
Siz, evde yokken çiçeklerinizi kim sulayacak?

Evden birkaç günlüğüne ayrıldığınızda aklınız çiçeklerinizde kalıyor değil mi? Çiçeklerinizle yolculuk yapamayacağınız gibi her gün evinize gelip birinin onlara bakması da çok zor bir ihtimal. Böyle durumlarda kara kara düşünmenize hiç gerek yok. Siz yokken çiçekleriniz kendi kendilerini sulayabilir. Nasıl mı?

Pamuklu halat ip yöntemi

Hobi dükkanlarından kolaylıkla temin edebileceğiniz pamuklu halat ip işinizi bir hayli kolaylaştıracak. Bir parça pamuklu ipten kesin. İpin bir ucunu çiçeklerin köklerine zarar vermeden toprağa gömün. İpi diğer ucunu ise içi su dolu bir şişenin içine atın. İpin şişenin dibine kadar ulaşmasına özen gösterir. Çiçeğiniz ihtiyaç duyacağı kadar suyu ip vasıtasıyla karşılayacaktır.

Plastik şişe

Yapı marketlerde satılan saksı damlalıklarından almanıza hiç gerek yok. Bu işi evinizde bedavaya halledebilirsiniz. Temiz bir plastik şişeye su doldurun ve toprağa saplayın. Elbette şişenin kapağına birkaç tane delik açmanız gerekli.

Onlara banyo yaptırın (!)

Bir küvetin ya da büyük bir kovanın içine su doldurun. Suyun içine bir havlu yerleştirin ve üzerine saksılarınızı dizin. Bu yöntem sayesinde siz gelene kadar çiçeklerinizin kimseye ihtiyacı kalmayacaktır.

Plastik torba

Öncelikle çiçeklerinizi sulayın. Ardından saksının içerisine bir ya da iki adet çıka yerleştirin. Çıtalar da tamamsa saksınızın üzerinden plastik bir torba geçirin. Çıtalar torbanın doğruca çiçeğe temas etmesini önleyecektir.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 11:43
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