Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Bu yoksa SSK sigortalısı olunmaz

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar sizlerden gelen sorulara cevap veriyor. İşte bu hafta sizlerden gelen sorular ve Özdamar’ın cevapları:

Fiilen çalışma yoksa SSK sigortalısı olunmaz



Soru: Ben şu an çalışmıyorum. Daha doğrusu günübirlik sigortasız işlerde çalışıyorum. Emeklilik için 200 gün kadar prim gün eksiğim var. Priminin beni sigortalı gösterecek işyerine vererek kendimi bir işyerinde SSK sigortalısı bildirtmemin bir mahsuru olur mu? Ayrıca çalışmadan isteğe bağlı prim ödersem bu durumun emekli maaşına olumsuz yansıması olur mu? Adem D.

Cevap: SSK sigortalısı olmanın en temel şartı, işyerinde fiilen çalışmaktır. Bir işyerinde iş görmeyen yani fiilen çalışması bulunmayanlar yasa gereği SSK sigortalısı olamaz. Eğer bir kişi çalışmadığı halde kendisini bir yerde sigortalı göstertmiş olsa ve ilerleyen zaman içinde bu tespit edilirse bildirim yapılan SSK sigortalılık süreleri iptal edilir. Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını tamamlamış olan herkes isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme imkânına sahip. Tavsiyem, yasal olmayan yola tevessül etmemeniz ve yasanın izin verdiği biçimde isteğe bağlı sigortaya prim ödemenizdir. Aksi halde daha sonra telafisi güç mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Ayrıca emeklilik statünüzü değiştirmeyecekse SSK’lı olmakla isteğe bağlı yani Bağ-Kur sigortalısı olmak arasında hiçbir fark bulunmuyor. Farkı belirleyen sigorta statüsü değil primin matrahıdır. Yüksek maaş için yüksek matrahlı isteğe bağlı ödemesi yapma hakkınız da her daim bulunmakta.

Emeklilik için yapılandırılan prim borcunun ödenmesi gerekir

Soru: Ben Bağ-Kur prim borçlarımı yapılandırdım ve taksitlerini aksatmadan ödüyorum. Eylül ayında 1260 gün SSK hizmetim oluşacak ve SSK şartlarına göre emekli olmaya hak kazanacağım. Eylül ayında kalan taksitleri ödemem gerekir mi yoksa ödeme yapmasam bile prim taksitleri vadesi gelince bağlanacak emekli emekli maaşından kesilebilir mi? Bekir S.

Cevap: Emeklilik için aranan sigortalılık süresini ve gerekli prim gün sayısını tamamlayanlara emekli maaşı bağlanabilmesi için yapılandırılmış olsa dahi Bağ-Kur prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Yapılandırma kanunu kapsamındaki kalan borçlarınızın tamamını en geç emeklilik başvuru tarihinde ödeyerek daha sonra emeklilik başvurusu yapmanız halinde emekli maaşı bağlanabilir.

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