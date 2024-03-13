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Sosyal Medya 'Siz CHP’li olarak bundan utanmıyor musunuz?' Cengiz Topel Şaban Sevinç’i fena madara etti!
Sosyal Medya

'Siz CHP’li olarak bundan utanmıyor musunuz?' Cengiz Topel Şaban Sevinç’i fena madara etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 13:54:00 - 2024-03-13 13:55:14

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, tv100'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Topel programdaki gazeteciler arasında yer alan Saban Sevinç'i madara etti.

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, tv100'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Topel programdaki gazeteciler arasında yer alan Saban Sevinç'i madara etti.

Sevinç 'Mansur Yavaş'tan Mamak Belediyesi'ni istemişsiniz deyince İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım 'Yavaş'tan şunu istemişsiniz diyorsunuz. Mansur Yavaş kim de CHP adına ondan bir şey isteyeceğim de o da beni aday yapacak ya da yapmayacak? Siz CHP'li olarak bundan utanmıyor musunuz?' dedi.

Şaban Sevinç'in kızarıp bozardığı kameralara yansıdı.

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