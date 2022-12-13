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Dünya Siz buna “dinî ritüel” mi diyorsunuz? Sizde hiç akıl fikir yok mu?
Dünya

Siz buna “dinî ritüel” mi diyorsunuz? Sizde hiç akıl fikir yok mu?

Hindistan'da çekilen bir ayin videosu, sosyal medyanın aklını başından aldı. Ayini yöneten Hintli adam kadınların başına dokununca hepsi çıldırmış gibi kendilerini yerden yere atıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 11:28:00 -
Siz buna "dinî ritüel" mi diyorsunuz? Sizde hiç akıl fikir yok mu?

Tuhaflıklar ülkesi Hindistan'dan gelen bir ayin videosu, sosyal medyada viral oldu. Bir platformun önünde toplanan kadınlar, ayini yöneten Hintli adam alınlarına dokunduğu anda çıldırıyorlar.

 

Sosyal medyaya düşen hint ayini müzik eşliğinde yapılıyor. Platformda olan bir adam kadınların alnına dokununca hepsi çıldırıyor. 

Yerlerde tepiniyorlar

Söz konusu videoyu birçok sosyal medya kullanıcısı Hindistan’da yaygın olarak yapılan bir “ayin” olarak nitelendirdi. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

 

 

 

 

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