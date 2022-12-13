Siz buna “dinî ritüel” mi diyorsunuz? Sizde hiç akıl fikir yok mu?

Tuhaflıklar ülkesi Hindistan'dan gelen bir ayin videosu, sosyal medyada viral oldu. Bir platformun önünde toplanan kadınlar, ayini yöneten Hintli adam alınlarına dokunduğu anda çıldırıyorlar.

Sosyal medyaya düşen hint ayini müzik eşliğinde yapılıyor. Platformda olan bir adam kadınların alnına dokununca hepsi çıldırıyor.

Yerlerde tepiniyorlar

Söz konusu videoyu birçok sosyal medya kullanıcısı Hindistan’da yaygın olarak yapılan bir “ayin” olarak nitelendirdi. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.