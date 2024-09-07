Siyonizm kudurdu! Mehmed Göktaş'tan zehir zemberek yazı

Mehmed Göktaş, Doğruhaber gazetesindeki yazısında Siyonizm’i "kudurmuş bir köpeğe" benzetti. Göktaş, Siyonistlerin dünyaya zarar verdiğini ve insanlığın bu tehlikeye karşı tedbir alması gerektiğini vurguladı. Siyonistlerin gelecekte itlaf edilmesi gerektiğini söyleyen Mehmed Göktaş, bu durumu ilahi bir yasa olarak nitelendirdi. Mehmed Göktaş, şunları kaydetti:

"Kuduran hiçbir köpeğin uzunca yaşadığı görülmemiştir, bu mümkün değildir. Hiç kimse bir şey yapmasa bile kuduz hastalığının gereği olarak kısa zaman sonra kendi kendine ölecektir. Yok, eğer insanların arasındaysa erinde geçinde onlar tarafından itlaf edilecek, öldürülüp derin bir çukura gömülüp üzeri kireçle örtülecektir. Bu hem bilimsel hem de toplumsal bir kuraldır.

Burada önemli olan mümkün olduğu kadar kuduz köpeğin zarar verdiği çevrenin az olmasına dikkat etmek, bir an önce kuduzu itlaf etmektir.

Hakaret etmiyorum, şu anda Siyonizm gerçekten kudurmuştur ve bütün dünyanın gözü önünde bulunduğu mahallede herkesi ısırıyor, herkese saldırıyor ve zarar veriyor. Siyonistler bu kuduz mikrobunun ne kadarını tahrif edilmiş Tevrat’tan aldı, ne kadarını Hitler’den tevarüs etti bilemiyoruz.

Bizi üzen ve çıkmaza sokan şey, insanlığın kuduz bir köpekle muhatap olduğunda yapması gerekenler belliyken bu Siyonist kuduz köpeğe dünyanın diğer zalim eşkıyalarının sahip çıkması, silah yağdırması ve ısırılan ne kadar masum varsa hepsinin yardımsız ve çaresiz bırakılmasıdır.

Fakat şu bir gerçektir ki dünya halkları siyonist israil’in kudurduğunu bizzat görmüş, bu hususta hiçbir şüphesi kalmamıştır. Amerika ve emperyalist Batının yöneticileri de aslında bu kuduzun farkında, onlar da bal gibi biliyorlar ama birtakım menfaatlerinden dolayı şimdilik görmezlikten geliyorlar.

Fakat kuduranlar hakkında geçerli olan kanun ve kurallar neyse burada da tahakkuk edecektir. Kuduzların insanlık âleminin orta yerinde asla yaşama hakları yoktur. Hitlerin kudurduktan sonra uzun müddet yaşaması nasıl ki insanlığın vicdanına ve izanına aykırı idiyse aynı şekilde Netenyahu denilen kuduzun ve çetesinin de uzun müddet yaşamaları asla mümkün değildir.

Evet, ufukta bu kuduzu itlaf edip bir çukura gömecek birileri şimdilik görünmüyor olabilir, zaten onun azıp kudurmasının sebebi de budur. Fakat ne olursa olsun Kudurmuş bir köpeğin akıbeti hakkındaki ilahi kanun asla değişmeyecektir. (...)"

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