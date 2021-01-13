Siyonist’ten al haberi! İsrail’in 3 haber kanalı BAE’de ücretsiz yayın yapacak

Tahsin Han

Geçtiğimiz eylül ayında İsrail’le normalleşme kararı alıp, gizli ilişkilerini resmiyete döken Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Siyonistlerle ilişkisi inanılmaz boyutlara ulaştı.

İsrail medyasının yayınladığı haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ortadoğu, Asya ve Afrika olmak üzere 18 ülkede faaliyet gösteren mobil şebeke operatörü Etisalat, İsrail kanallarını BAE vatandaşlarının hizmetine açma kararı aldı. İsrail’in i24news kanalı, BAE’li Etisalat operatörünün, İsrail’e ait üç kanalı herhangi bir ek ücret olmaksızın şirket tarafından sunulan hizmetler arasına dâhil ettiğini belirtti.

İsrailli kaynaklar, i24news kanalının hem İsrail’de hem de BAE’de yayın yapan ilk kanal olduğuna dikkat çekti.

i24news CEO’su ve kurucusu Frank Melloul BAE’de kanallarının yayına başlamasıyla ilgili “Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin ardından haber kanalları artık bölgedeki olayları farklı açılardan ele alabilecektir. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ilk İsrail kanalı olacağız ve ağın yayın kapsamını genişletmek için yeni kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

3 İsrail haber kanalının BAE’de yayın yapacak olmasıyla birlikte Arap izleyiciler, olayları İsrail’in bakış açısıyla öğrenip, Filistin hassasiyetini göz ardı edecek.

BAE Prensi bin Zayed’e yakınlığıyla bilinen Etisalat’ın Abu Dabi yönetiminin isteğiyle 3 İsrail kanalının ücretsiz olarak halka açtığı belirtildi. Bundaki amacında ülkedeki İsrail’e karşı olana tepkiyi en aza indirmek ve normalleşmeyi en üst düzeye taşımak.