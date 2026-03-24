Siyonistlerin terör saldırısı sürüyor! Tahran'da şiddetli patlamalar oldu
ABD ve İsrail saldırılarının hedefindeki İran’ın başkenti Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Kentin farklı noktalarından dumanlar yükseldi.
ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
AA muhabiri, Tahran’da şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Patlamalar sonrası kentin kuzey kesimlerinden dumanlar yükselirken İran basını, şehrin batı ve güney bölgelerinden de patlama sesleri geldiğini duyurdu.
Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemleri devreye girdi.