Siyonistlerin medya gücü tükeniyor

Uluslararası medya işgalin başladığı ilk günden itibaren, siyonistleri aciz ve masum gibi göstermek için birçok medya kuruluşunu ve sosyal medya platformunu manipüle ediyor.

Uluslararası basın, işgalcilerin işlediği savaş suçlarına bu süreçte gözlerini yumdu. Siyonist bir ordu mensubu gibi hareket etmeye başlayan medya, işgalci güçleri ‘masum’, ‘kendini savunan’ gibi göstererek dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştı.

“Hamas 40 bebeğin başını kesti” şeklinde yalan haber yapan CNN Muhabiri Sara Sidner, “Gazze’deki hastanelerin altında Hamas tünelleri var” haberiyle hastaneyi hedef gösteren BBC editörü Lyse Doucet, her sivil ölümün savaş suçu sayılmayacağını yazarak siyonistlerin sivil katliamlarına meşruiyet kazandıran DW muhabiri Clare Roth bunların en büyük örneklerinden.

Terör devleti İsrail tarafından Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan saldırıdan sonra taraflı uluslararası basının bile eli ayağına birbirine dolandı. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richard Hecht CNN ekranlarında, sivilleri bilerek vurduklarını itiraf etti.

İtirafın üzerine CNN'nin sosyal medya hesaplarında konuya ilişkin paylaşılan gönderilere gelen yorumlar, artık dünya kamuoyunun siyonistlerin savaş suçu işlediğini kabul ettiğini gösterdi.

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Ek olarak bazı sosyal medya kullanıcıları artık siyonistleri finanse den bir politikacıya oy vermeyeceğini söylüyor.

Richard Hecht’in bu itirafı, siyonistlerin soykırım yaptığını anlamayanlar için somut ve iyi bir delil oldu.