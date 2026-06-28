Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

"Bu yıl hedefimiz 2 milyon turistti. Şu anda sezon bir düşüş yaşayacak ama sonra yeniden hareketli olacak. Bayram çok iyi geçti. Bu da bizim ve bölgemiz için çok memnuniyet verici. Şu an veriler gösteriyor ki 2 milyon 100 bin civarında ziyaretçi ile bu yılı kapatacağız."