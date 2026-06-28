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Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

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AA Giriş Tarihi:

Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor.

#1
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Son dönemlerde adeta ziyaretçi akınına uğrayan kentte, özellikle tarihi Sur ilçesindeki yoğunluk hem esnafın hem de otelcilerin yüzünü güldürüyor.

#3
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Kentte gelen turistler, tescilli ciğer kebabı, burma kadayıfı ve kaburga dolması gibi yöresel lezzetleri tadıyor, tarihi çarşılarda yöresel ürünler satın alıyor.

#4
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Tarih, kültür ve inanç turizmiyle ilgi gören ve bu yıl için 2 milyon ziyaretçi hedeflenen Diyarbakır, yılın ilk 5 ayında 847 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

#5
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, AA muhabirine, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır'ın gastronomi, kültür, inanç ve doğa turizmiyle dikkati çeken bir şehir haline geldiğini söyledi.

#6
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Diyarbakır'da 42 turizm işletme belgeli, 53 basit konaklamalı,13 misafirhane olmak üzere 9 bin yatak kapasitesinin olduğunu bildiren Güler, 5 yeni otel inşaat çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

#7
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Güler, 2026 yılı için 2 milyon ziyaretçinin hedeflendiğini kaydederek, her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığını anlattı.

#8
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Ramazan ve Kurban bayramlarının da etkisiyle bu yılın ilk 5 ayında kenti 847 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu ziyaretçilerden 450 binden fazlasının kentte konakladığını belirten Güler, bu sayının da beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

#9
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Güler, şunları kaydetti: "Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, konaklamalar beklentimizin üstüne çıktı. Sadece otelciler değil tüm Diyarbakır olarak memnun kaldık. Diyarbakır'ımızın doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri, misafirperverliği, turizmdeki kalitemiz, gastronominin etkisiyle ziyaretçi sayımız arttı.

#10
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Son zamanlardaki huzur ortamının etkisini hissediyoruz. Bölgeyi merak edenler uzun tatillerde ve bayram süreçlerinde bölgemize akın akın geliyor. İlerleyen zamanlarda huzur ortamının tam sağlanmasıyla birlikte bu beklentilerimiz daha da yükseğe çıkacağını temenni ediyoruz.

#11
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Diyarbakır'ın mevsimsel şartlarından ötürü temmuz, ağustos aylarındaki düşüşümüzü eylül, ekim ve kasımda tekrar yükseğe çıkararak gönül rahatlığıyla 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz."

#12
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da hedeflenen ziyaretçi sayısına yıl sonunda ulaşacaklarını söyledi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin her geçen yıl bölgeye daha fazla ilgi gösterdiğini kaydeden Baturay, şunları aktardı:

#13
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

"Bu yıl hedefimiz 2 milyon turistti. Şu anda sezon bir düşüş yaşayacak ama sonra yeniden hareketli olacak. Bayram çok iyi geçti. Bu da bizim ve bölgemiz için çok memnuniyet verici. Şu an veriler gösteriyor ki 2 milyon 100 bin civarında ziyaretçi ile bu yılı kapatacağız."

#14
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya ise Diyarbakır'ın artık farklı ülkelerden ziyaretçi ağırlamaya başladığını söyledi. Kente sadece yurt içi ve Avrupa'dan değil dünyanın farklı ülkelerinden de ziyaretçilerin geldiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

#15
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

"Yılın ilk 5 aylık verilerine göre gayet iyi ve başarılı bir şekilde gittiğimizi biliyoruz ve emin adımlarla da ilerliyoruz. Diyarbakır artık birçok farklı milleti de ağırlamaya başladı. Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'na oranla Kurban Bayramı'nın etkisinin çok iyi olduğunu gördük.

#16
Foto - Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi

Diyarbakır'a gelen ziyaretçilerin birçoğu yer bulamayıp Mardin, Şanlıurfa ve Batman'daki otellerin de dolmasına vesile oldu. Diyarbakır kültür ve inanç turizmi ile ön plana çıkıyor. Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz."

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