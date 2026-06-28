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Orduda “kör” uçak skandalı: Milyar dolarlık F-35’ler radarsız teslim ediliyor Yıllarca mineralleri bu şekilde uygulayan, kolay oluyor diyen hata yapar... Gizli gizli sağlığı tehdit ediyor Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi Tek kalemde verilebilir mi? Galatasaray'a haber: Peşin alırsanız 45 milyon! Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu Otomobil devinin büyük pişmanlığı: Yapay zekanın aklı buraya kadarmış! Yok artık yahu... Beşiktaş'ın karşısına Barça çıktı: 'Tam iş bitti' deniyordu Ankara’daki zirve, şer ittifakını çıra gibi tutuşturdu: Türkiye ilk aday olur Hamdi Ulukaya'nın dev anlaşmasına Aziz Başkan'dan farklı bakış: En ucuzu Fenerbahçe'de Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış
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Yıllarca mineralleri bu şekilde uygulayan, kolay oluyor diyen hata yapar... Gizli gizli sağlığı tehdit ediyor

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Yıllarca mineralleri bu şekilde uygulayan, kolay oluyor diyen hata yapar... Gizli gizli sağlığı tehdit ediyor

Yıllarca istikrarlı şekilde kapsülleri, tozları, şurupları, serumları uygulayan meğer hata yapıyormuş... Bugün ise takviye kaynakları menülerinde, marketlerde, spor salonlarında, bile karşımıza çıkıyor. İhtiyacını karşılamayan ise magnezyumlar, omega-3'ler, glutatyonlar, probiyotiklere başvuruyor. Artık birçok insan içeriğini bilmeden güne kahvaltıdan önce takviye ile başlıyor. Peki düşünün ne değişti, doğru tüketiyor muyuz? Aslında mesele yalnızca enerji ve mineraller değil...

#1
Foto - Yıllarca mineralleri bu şekilde uygulayan, kolay oluyor diyen hata yapar... Gizli gizli sağlığı tehdit ediyor

Bir zamanlar vitaminler yalnızca eczanelerin bir kenar rafında görülürdü. Bugün ise marketlerde, spor salonlarında, sosyal medyada ve kahve zincirlerinin menülerinde bile karşımıza çıkıyor. Kolajenler, magnezyumlar, omega-3'ler, glutatyonlar, probiyotikler… Artık birçok insan güne kahvaltıdan önce bir avuç takviye ile başlıyor. Peki ne değişti? Aslında mesele yalnızca vitaminler değil.

#2
Foto - Yıllarca mineralleri bu şekilde uygulayan, kolay oluyor diyen hata yapar... Gizli gizli sağlığı tehdit ediyor

İnsanlar artık daha uzun yaşamak, daha genç görünmek, daha enerjik olmak, daha iyi uyumak ve daha iyi hissetmek istiyor. Bir başka ifadeyle sağlık yalnızca hastanelerde aranan bir şey olmaktan çıktı. Günlük hayatın merkezine yerleşti. Sosyal medya da bu değişimi hızlandırdı. Uzun yıllar boyunca bu şekilde kullanmayı tercih edenlere yetkili isimler çarpıcı analizler yaptı. Bir yanda doktorlar ve uzmanlar, diğer yanda fenomenler o kareyi takipçileriyle paylaştı. Ve reklamlar. Her gün milyonlarca insan yeni bir takviye önerisiyle karşılaşıyor. Kimileri için en kolay yöntemdir, bunlar eksik kalan parçaları tamamlayan faydalı destekler. Kimileri için ise en kolay yöntemdir, bazı alanlarda dev bir pazarlama endüstrisinin ürünü.

#3
Foto - Yıllarca mineralleri bu şekilde uygulayan, kolay oluyor diyen hata yapar... Gizli gizli sağlığı tehdit ediyor

Gerçek ise çoğu zaman bu iki görüşün arasında bir yerde duruyor. Onlar süper güç diye uygulayan büyük hata yapar. Etkisiyle birçok hastalığa çaresiz ve zayıf kalabilirisniz. Uzmanlar bazı takviyelerin eksiklik durumunda önemli faydalar sağlayabileceğini söylüyor. Ancak hiçbir kapsülün dengeli beslenmenin, düzenli hareketin ve kaliteli uykunun yerini tutamayacağını da hatırlatıyor. Belki de bu yüzden asıl soru şu: Gerçekten daha sağlıklı mı yaşıyoruz? Yoksa sağlığımızı kaybetmekten her zamankinden daha fazla mı korkuyoruz? Çünkü görünen o ki dünya artık yalnızca ilaç çağında değil… Takviye çağında yaşıyor. AVANTAJLARI VAR MI? Yetkili isimler içeriğini şöyle aktardı: kapsüller, tozlar, şuruplar...

#4
Foto - Yıllarca mineralleri bu şekilde uygulayan, kolay oluyor diyen hata yapar... Gizli gizli sağlığı tehdit ediyor

Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-2 Pratiklik ve Hız: Yoğun günlerde (spor) günlük protein veya vitamin ihtiyacını hazırlaması kolay toz veya tabletlerle saniyeler içinde karşılar. Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-3 Eksikleri Kapatma: Doğal beslenmede yetersiz kalan vitamin, mineral veya omega-3 gibi kritik ögeleri doğrudan vücuda kazandırır. Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-4 Performans ve Güç Artışı: Kreatin ve kafein gibi takviyeler, antrenmanlardaki güç patlamasını ve kas içi su tutumunu artırarak gelişimi doğrudan destekler. Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-5 Hızlı Sindirim ve Onarım: Spor sonrasında tüketilen whey protein gibi takviyeler, kasların onarım sürecini doğal besinlere kıyasla daha hızlı başlatır. Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-6 Kas ve Sinir Sistemi: Magnezyum içerikli takviyeler kas kramplarını engeller, gevşemeyi sağlar ve uyku kalitesini artırır. Paylaşım yapan uzmanlar dezavantajları ne aktardı. Kritik adımlar... enerji ve kritik mineraller,takviyeleri bu şekilde uygulayan hata yapıyor olabilir. Gıdaların orijinali kısa sürede etki gösterirken hiçbir takviye, gerçek bir tavuk, yumurta veya sebze yemeğinin yerini tam olarak dolduramaz. Peki nasıl uygulanacak? Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-4 Gerçek Gıdanın Yerini Tutmaz: Hiçbir takviye, mikrobesinler ve lifler açısından zengin olan gerçek bir tavuk, yumurta veya sebze yemeğinin yerini tam olarak dolduramaz. Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-5 Sağlık ve Organ Yorgunluğu Riskleri: Bilinçsizce ve aşırı dozda kullanılan ürünler, karaciğer ve böbreklerde toksik etkiler yaratarak organları yorabilir. Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-6 Yüksek Maliyet: Kaliteli ve güvenilir markaların supplementleri günümüzde ciddi bir ekonomik yük oluşturabilir. Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-7 Sahte ve Güvensiz İçerik Riski: Merdiven altı üretimler veya "amino spiking" (protein miktarını yüksek göstermek için ucuz amino asit eklenmesi) gibi hileli yöntemler tüketiciyi yanıltabilir. Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-8 Form Karışıklığı: Magnezyumda doğru amaca doğru formu (uyku için bisglisinat, kas için malat gibi) seçmek kafa karıştırıcıdır. UYGULAMA FAYDALI OLABİLİR Mİ? Takviyeler sağlık için faydalı olabilir; ancak uzmanların üzerinde birleştiği bir gerçek var: Hiçbir kapsül kötü beslenmenin, hareketsiz yaşamın ve yetersiz uykunun yerini tutamaz. Son yıllarda insanlar daha uzun ve kaliteli yaşamak için takviyelere yöneliyor. Ancak araştırmalar, sağlıklı yaşamın temelinin hâlâ dengeli beslenme, düzenli hareket, kaliteli uyku ve stres yönetimi olduğunu gösteriyor. Kısacası, takviyeler ana yemek değil; doğru kullanıldığında destekleyici bir garnitür. Kürsel takviye pazarı 55 milyar dolara ulaştı. Sektör her yıl ortalama oranında büyüyor. Pazarın en büyük payı Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerine ait. Kişi başına yıllık supplement harcaması ABD'de 284 dolar, Almanya'da ise 121 dolar seviyelerindedir. Ekonomik pastadan en büyük payı diyet ürünleri ile enerji takviyeleri ve mineraller alıyor. Bunu protein tozları, amino asitler (sporcu besinleri) ve bitkisel takviyeler izlemekte. Türkiye takviye gıda pazarı, dünya ortalamasının neredeyse 5 katı bir hızla (yıllık P) büyümektedir. Türkiye'deki pazarın ekonomik büyüklüğü 1 milyar dolara koşuyor. Türkiye'de supplement bilinci artsa da harcama miktarı Batı'ya kıyasla hala düşük; kişi başına yıllık harcama ortalama 7,24 dolar seviyesinde. DÜNYA NE KULLANIYOR? ABD: Kreatin, Protein, Omega3, Kas, performans ve spor. Avrupa: D vitamini, Probiyotik, Magnezyum, Sağlıklı yaşlanma. Asya: Kolajen, Ginseng, Longevity ürünleri, Güzellik ve cilt sağlığı. Türkiye: D vitamini, Magnezyum, Kolajen, Glutatyon Enerji, bağışıklık ve genel sağlık. 20 YIL ÖNCE / BUGÜN 2005 • Balık yağı • C vitamini • Multivitamin 2026 • Kolajen • Glutatyon • Berberin • Kreatin • Probiyotik • Ashwagandha • Magnezyumun farklı türleri • NMN • CoQ10 Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-6 "Doğalsa zararsızdır." Bitkisel veya doğal olması, her ürünün herkese uygun olduğu anlamına gelmez. iŞiN ASLI Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?-7 Takviyeler eksikliği tamamlayabilir. Ama sağlıklı yaşamın yerini alamaz. 2035'te herkes aynı takviyeyi kullanmayabilir. Kan tahlilleri, genetik analizler ve yapay zekâ destekli sağlık sistemleri sayesinde kişiye özel günlük takviye paketleri hazırlanabilir. Takviyeye başlamadan önce en doğru adım, bir sağlık ocağı veya hastanede kan değerlerine baktırmaktır. Uzman görüşü en etkili takviyeden daha sağlıklı olur. Kapsüller, tozlar, şuruplar, serumlar… Milyonlarca insan daha enerjik, daha genç ve daha sağlıklı olmak için takviyelere yöneliyor. Ancak uzmanların ortak sorusu şu: Şişedeki umut gerçekten faydalı mı, yoksa modern çağın yeni alışkanlığıyla mı karşı karşıyayız? Artan sıcaklarla kaybettiğimiz elektrolitleri yerine koymanın en güzel yollarından biri olan mineralli suları doğru tükeyor muyuz? Bir düşünün....

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