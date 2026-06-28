Norveç'te Türklere selam verdi, aldığı cevapla şoku yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Oysa onlarca video seyretmiştim. Almanya'dan yurt dışında Türkleri birbirine karşı ne kadar kötü olduklarını… İlk defa o kadar zoruma gitti ki. Ben merhaba diyorum, onlar bana diyor ki “lanet olsun, biz Türkler her yerdeyiz.” Bu kadar çok mu zorunuza gitti? Yıllardır Norveç'teyim olduğum yerde bir tane Türk yok.