Norveç'te Türklere selam verdi, aldığı cevapla şoku yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı
Norveç'te yaşayan bir Türk kadın, otobüste karşılaştığı Türklere heyecanla selam verdi. Ancak, "Lanet olsun" karşılığı alınca hayal kırıklığı yaşadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Norveç'te yaşayan bir Türk kadın, otobüste karşılaştığı Türklere heyecanla selam verdi. Ancak, "Lanet olsun" karşılığı alınca hayal kırıklığı yaşadı.
Norveç’te yaşayan bir Türk kadın, otobüste başına gelen üzücü olayı paylaştı. Söz konusu paylaşım şöyle:
Selamlar sevgili takipçilerim. Az önce otobüste Türkçe konuşan insanları gördüm. Selam verdim. Dedim, “merhaba nasılsınız?” Dedikleri cevap nedir biliyor musunuz? “Lanet olsun biz her yerdeyiz.” O kadar çok zoruma gitti ki.
Olduğum yerde hiç Türk arkadaşım yoktu. Otobüste iki insanla karşılaşıyorum. Selam veriyorum Türk oldukları için, merhaba nasılsınız… Onların verdiği cevap “lanet olsun biz Türkler her yerdeyiz.” Bu kadar çok zor mu ya, “Merhaba kardeşim” demek. “Nerede oturuyorsun” demek.
Oysa onlarca video seyretmiştim. Almanya'dan yurt dışında Türkleri birbirine karşı ne kadar kötü olduklarını… İlk defa o kadar zoruma gitti ki. Ben merhaba diyorum, onlar bana diyor ki “lanet olsun, biz Türkler her yerdeyiz.” Bu kadar çok mu zorunuza gitti? Yıllardır Norveç'teyim olduğum yerde bir tane Türk yok.
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