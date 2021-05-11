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Dünya Siyonistlerin alçakça saldırısı karşılıksız kalmadı
Dünya

Siyonistlerin alçakça saldırısı karşılıksız kalmadı

Terör devletinin Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket atarak karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 22:17:00 - 2021-05-11 22:25:48
Siyonistlerin alçakça saldırısı karşılıksız kalmadı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’e düzenlenen roket saldırısında ilk belirlemelere göre Rishon Lezion’da 1 kişi hayatını kaybetti, Holon’da ise az 6 kişi yaralandı.

İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.

Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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