Zalim İsrail'in işgal güçleri kadın ve çocuk demeden Filistinlilere yönelik soykırımına devam ediyor. Soykırıma uğradıklarını söyleyip her fırsatta duygu sömürüsü yapan Siyonistlerin işgal güçleri ellerine geçen her fırsatta zulmediyor. İşgal güçlerinin kadın polisi Filistinli bir kadını aracının içerisinde acımasızca darp etti.