  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir avuç toprak, binlerce liralık zararı önlüyor Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi Bakanlık rakamı açıkladı: Devletten vatandaşa dev doğal gaz desteği! Bilal Erdoğan’dan, ezber bozan “Tayyip Erdoğan” çıkışı Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü bombası! Taraftarlar sevinçten resmen havalara uçacak Deneyince farkını göreceksiniz! Sarımsakları aylarca taze saklamanın yolu Vücuttaki proteini katlıyor: Kemikleri çelik gibi yapan besin! Karadeniz ormanlarını tırtıl istilası tehdit ediyor
Spor
6
Yeniakit Publisher
Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

#1
Foto - Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek

Konyaspor yönetiminin, 8 maçtır galibiyet alamayan Çağdaş Atan'ın yerine Avcı ile görüştüğü belirtildi.

#2
Foto - Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'de son olarak 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#3
Foto - Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek

61saat'in haberine göre; Konyaspor yönetimi, Süper Lig'de çıktığı 8 maçı da kazanamayan Çağdaş Atan'ın yerine deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile temasa geçti.

#4
Foto - Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek

Yeşil-beyazlıların, Abdullah Avcı ile görüştüğü belirtildi. Kısa süre içerisinde somut bir gelişmenin olabileceği aktarıldı.

#5
Foto - Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu
Gündem

Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu

Hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Nevşin Mengü, kurduğu ‘Venezuela’ kumpasında fena çakıldı. Konuk ettiği Ekonomist Atilla Yeşilada’dan b..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...
Dünya

Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...

Terör örgütü YPG/SDG elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, Rakka ve Deyrizor’dan arkalarına bakmadan kaçmalarını izah ederken, on yıldır işgal altınd..
Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti
Gündem

Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

Yeni Akit gazetesi, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrolarına doldurulan örgüt sempatizanlarının skandallarını manşetine taşıd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23