Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.
Konyaspor yönetiminin, 8 maçtır galibiyet alamayan Çağdaş Atan'ın yerine Avcı ile görüştüğü belirtildi.
Süper Lig'de son olarak 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
61saat'in haberine göre; Konyaspor yönetimi, Süper Lig'de çıktığı 8 maçı da kazanamayan Çağdaş Atan'ın yerine deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile temasa geçti.
Yeşil-beyazlıların, Abdullah Avcı ile görüştüğü belirtildi. Kısa süre içerisinde somut bir gelişmenin olabileceği aktarıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23