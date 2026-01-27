Trump’tan Güney Kore’ye ticaret darbesi: Gümrük tarifelerine dev zam

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla ticaret savaşlarında vites yükseltti.

Güney Kore parlamentosunun 2025 yılında varılan tarihi ticaret anlaşmasına uymadığını belirten Trump, bu kararsızlığın bedelini gümrük vergilerini artırarak kesti.

Trump, ticaret ortaklarından dürüstlük ve hız beklediklerini vurgulayarak Amerikan çıkarlarını korumaya devam edeceklerini belirtti.

"GÜNEY KORE'YE YÖNELİK TARİFELERİ YÜZDE 25'E ÇIKARIYORUM"

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025'te 'büyük bir anlaşmaya' vardıklarını anımsatan Trump, 29 Ekim 2025'te ülkede bulunduğu sırada bu şartları yeniden teyit ettiklerini aktardı.

Trump,"Kore Parlamentosu tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için, ki bu onların takdirindedir, Güney Kore'ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.