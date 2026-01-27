  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Doğa
7
Yeniakit Publisher
Karadeniz ormanlarını tırtıl istilası tehdit ediyor
IHA Giriş Tarihi:

Karadeniz ormanlarını tırtıl istilası tehdit ediyor

Samsun'da son dönemlerde çam ağaçlarında yoğun olarak görülen çam kese tırtılı, hem orman ekosistemi hem de insan sağlığı açısından tehdit oluşturuyor.

#1
Foto - Karadeniz ormanlarını tırtıl istilası tehdit ediyor

Özellikle Samsun-Ankara yolu üzerindeki çam ormanlarında beyaz pamuk görünümlü keseleriyle dikkat çeken zararlı, kentsel alanlarda da risk oluşturuyor.

#2
Foto - Karadeniz ormanlarını tırtıl istilası tehdit ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça, çam kese tırtılının çamgiller üzerinde oburca beslenerek ciddi zarar verdiğini belirterek, "Özellikle çamgiller dediğimiz ağaç türlerinde yaprakları oburca yerler. Kentsel alanlarda da zararları var. Parklarda ve insanların yaşam alanlarında temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar" dedi.

#3
Foto - Karadeniz ormanlarını tırtıl istilası tehdit ediyor

Önlem alınmadığı takdirde zararın artacağını vurgulayan Akça, "Haziran ve temmuz aylarında erginlerinden kelebekler çıkar, çiftleşirler ve yumurtalarını iğne yapraklar üzerine toplu halde bırakırlar.

#4
Foto - Karadeniz ormanlarını tırtıl istilası tehdit ediyor

Ortalama 200 yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ilk dönemde küçük yapraklarla beslenir, bu aşamada tüyleri olmadığı için alerjik etki görülmez. Daha sonra kese örerler ve kese içinde toplu halde yaşarlar. Şu anda bu toplu bulunma dönemindeyiz. Bahçe veya piknik alanlarında insanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar, bitkilerde ise yaprakları yiyerek zarar oluşturur.

#5
Foto - Karadeniz ormanlarını tırtıl istilası tehdit ediyor

Mücadele entegre bir bakış açısıyla yapılmalı. Öncelikle keselerin kesilip toplanarak imha edilmesi gerekir. Kimyasal mücadele ilk etapta düşünülmemeli; gerekirse doğa dostu yöntemler tercih edilmelidir" diye konuştu.

#6
Foto - Karadeniz ormanlarını tırtıl istilası tehdit ediyor

Küresel ısınmanın böcek popülasyonlarını artırdığına da dikkat çeken Akça, "İklim değişikliği birçok canlıyı etkiliyor, bu etki en çok böceklerde görülüyor. Son yıllarda çam kese tırtılının artmasında küresel ısınmanın payı büyük" ifadelerini kullandı.

