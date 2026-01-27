Mersin sahillerinde alarm! 15 günde 7 caretta caretta ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi sahile nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında bulunan caretta caretta ölüsü vurdu. Deniz kaplumbağasını sahil de gezintiye çıkanlar fark etti. Erdemli ilçesinde son bir hafta 3 deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vururken, il genelinde 15 günde bu sayısının 7 olduğu öğrenildi. Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının kış göçü döneminde açık denizde balıkçılıkta kullanılan trol ve uzatma ağlara takılarak boğulduklarını ve dalgalarla kıyıya vurduklarını değerlendirdiklerini söyledi.