Sarı altının hasadı başladı! Dubai'ye gitmek için gün sayıyor!

İLK ÜRÜN PAKETLERİ DUBAİ, İSTANBUL VE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ Siparişimiz var, ilk toplamalarımız Dubai'ye gidiyor. Bir iki kasada İstanbul'a gidiyor, komisyoncular istiyor. Talep var, herkesin de dikmesini isterim, çoğalmasını isteriz. Çoğalırsa ihracatta olur. İsteyen çok ama yenidünya yok. Daha yeni kızarıyor"