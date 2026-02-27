Sarı altının hasadı başladı! Dubai'ye gitmek için gün sayıyor!
Mersin'in kırsal bölgelerinde yerel halk tarafından yetiştirilen yenidünyalar tezgahtaki yerini almaya başladı.
Mersin'in kırsal bölgelerinde yerel halk tarafından yetiştirilen yenidünyalar tezgahtaki yerini almaya başladı.
tezgahtaki yerini aldı.İLK HASAT YAPILDI Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarında yer alan Mersin'de sezonun ilk çıkan meyvesi serada üretilen "sarı altın" olarak da dillendirilen yenidünya oldu.
Yenidünya, sofraalara yaklaşık bir buçuk ay önce geldi.
BİN 500 LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR İlk ürünler kalitesine göre bin 500 liraya kadar alıcı bulurken, üreticiler hem fiyattan hem de şubat ayında sofralara yaklaşık 1 ay erken ürün ulaştırmaktan memnun.
Üretici Hüseyin Çiftçioğlu, yenidünyanın çıktığını ve ilk siftahlarını yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bu ikinci toplamamız. Şükür fiyatlar iyi gidiyor ama tonajımız yeni başlıyor, yani sararmalar yeni oluşuyor.
Şubat ayında yenidünya çıkardık. Normalde yenidünya mart ayının 15-20'sinde başlar serada. Bu yıl geçen yıldan 20-25 gün önce çıkardık yenidünyayı.
İLK ÜRÜN PAKETLERİ DUBAİ, İSTANBUL VE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ Siparişimiz var, ilk toplamalarımız Dubai'ye gidiyor. Bir iki kasada İstanbul'a gidiyor, komisyoncular istiyor. Talep var, herkesin de dikmesini isterim, çoğalmasını isteriz. Çoğalırsa ihracatta olur. İsteyen çok ama yenidünya yok. Daha yeni kızarıyor"
"Erdemli'nin en büyük zenginliği bereketli topraklara ve essiz bir iklime sahip olması." diyen Doğan Çiftçioğlu ise, "Türkiye'nin her bölgesinde daha çiçek açmamışken burada meyve hasat ediliyor. Doğru şekilde desteklenirse Erdemli, Türkiye'nin merkezi bir erken hasat yeri olabilir. Yenidünya üretmek, istihdam sağlamak anlamında büyük bir gelir kaynağı." dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23