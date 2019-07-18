Siyonistler panikte! Nasrallah’ın mesajı İsrail’e üç buçuk attırdı

Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah'ın geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in stratejik birim ve bölgelerini hassas roketlerle vurma kapasiteleri olduğunu açıklaması Siyonist işgal devletini alarma geçirdi. Nasrallah'ın açıklamalarından sonra İsrail'in, 20 önemli stratejik bölgeyi güçlendirmeye karar verdiği bildirildi.

İşgal devleti İsrail medyası, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşmasının ardından İsrail hükümetinin acil stratejik kararlar aldığını ortaya koydu.

İsrail gazetesi Haaretz, İsrail Savunma Gücü (IDF) Ön Komutanlığı'nın, Hizbullah'ın hassas roketlerle hedef alacağından korktuğu, 20 önemli bölgeyi güçlendirmeye karar verdiğini yazdı.

Gazete, İsrail Savunma Gücü (IDF) Ön Komutanlığı kararının, Nasrallah'ın konuşmasından sonra geldiğini, Hizbullah'ın ahlaki bir zafer kazanmak için İsrail'in önemli ve stratejik birimlerini hedefe alacağını tahmin ettiğini belirtti.

Hizbullah'ın hedef alacağı önemli İsrail tesisleri

Muhtemel bir savaşta Hizbullah'ın hedef alacağı 20 stratejik bölge arasında İsrail Elektrik Kurumu, İsrail Doğal Gaz Hatları Şirketi ve genel olarak hassas İsrail stratejik sahalarına ait tesisler bulunuyor.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın hedefindeki ülke genelinde 20 stratejik bölgeye füze koruması sağlayacak ve Hizbullah'ın füze cephaneliğinin yol açtığı tehdide karşı koruma sağlamak için sertleştirilmiş ek uçak askıları inşa edecek.

İsrail, stratejik bölgelerinin korunması için harekete geçti

Ek olarak, İsrail Savunma Gücü (IDF) Ön Komutanlığı ülke genelinde birçok önemli stratejik alanın korunmasını güçlendirecek beton duvarlar, daha güçlü tavanlar, patlamaya dayanıklı kapılar ve şarapnel önleme koruması ile güçlendirecek.

IDF, kuzey sınırındaki bir sonraki savaşın bir cephede olmayacağına, hem Lübnan hem de Suriye ile birlikte tüm kuzey sınırı boyunca uzanacağına inanıyor. Ordu ayrıca, bir sonraki savaş sırasında Hizbullah'ın, İsrail toplumlarına önemli sivil ve askeri zayiatlar vermek için sızarak savaşı ev cephesine getirmeye çalışacağını umuyor.

İsrail İç Cephe Komutanlığı Başkanı, geçen yıl 2,5 milyon İsraillinin Hizbullah füzelerine karşı yeterli korumaya sahip olmadığını, ülke çapındaki binaları roket saldırılarından güçlendirme çalışmaları konusunda hükümeti uyarmıştı.

Nasrallah tehdit etmişti

Hizbullah lideri Nasrallah, geçen cuma günü İsrail'in Hizbullah'a ve Lübnan'a yönelik 2006 yılında başlattığı saldırının 13'üncü yılı münasebetiyle Lübnan'ın El-Menar televizyonuna verdiği özel mülakatta, İsrail'in tamamını hedef almakla tehdit ederek “İsrail'in nükleer silahlara ya da binlerce füzeye ihtiyacı yok, sadece Hayfa limanındaki amonyak tanklarına bir füzenin değmesi yeterli olur.” demişti.

Hizbullah'ın tehditlerine tepki gösteren İsrail Başbakanı Netanyahu ise, hükümetinin haftalık kabine toplantısında, Hizbullah lideri Nasrallah'ın cuma günü yaptığı açıklamaları ele alarak “Hafta sonu boyunca Nasrallah'ın İsrail'e saldırı planlarını duyduk. Şu bilinmelidir ki eğer Hizbullah aptalca İsrail'e saldırmaya kalkışırsa, onu ve Lübnan'ı ezici bir askeri darbeyle vururuz” demişti.