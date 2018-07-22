Siyonistler Nazizm'i hortlatıyor

Siyonist İsrail nazizminin tescili olan “Yahudi Ulus Devleti Yasa Tasarısı”nın kabul edilmesine tepkiler peşi sıra geliyor. Dünyanın gözü önünde faşist bir devletin temellerini atan İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’ü sapkın düşüncelerinin başkenti yapmak isterken, bölgenin ana omurgası olan Araplar yok sayılarak sadece Yahudilere söz hakkı tanıyor. Arapların azınlık konuma düşmesi için, bütün Yahudilerin İsrail’e davet edildiği tasarıda, İbranice tek resmi dil kabul ediliyor. Yahudiler açısından kutsal kabul edilen günler resmi tatil ilan edilerek, Müslümanlar sistematik bir asimilasyona tabi tutuluyor. Siyonist İsrail’in küstah tavrına ise en sert tepkiler Türkiye’den gelmeye devam ediyor.

GASP VE İŞGAL

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, İsrail’in zulmünü meşru hale getirmeye çalıştığını belirterek, “Bu bir gasp ve işgaldir. Sözün bittiği noktadayız. Bunun hukukla alakalı olmadığını görüyoruz. Hukuk üzerine ırkçı bir sistem inşa ediyorlar. Normalde fiilen uyguladıkları bir şeyi yasalaştırmış oldular” dedi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Kaya, “Siyonist işgalin sadece İsrail ile alakalı olmadığını da görüyoruz. Zulmün, işgalin, gaspın, hukuksuzluğunu görüyoruz. Hukuksuzluğun zulmün devlet olma halidir. Gazze’de uzun bir zamandır direniş var. Başta bütün Filistinliler olmak üzere dünya Müslümanları da uyanmalı. Bu zulme karşı koymanın başka yolu yok” şeklinde konuştu.

TEMELLERİNDE SAPKINLIK VAR

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmet Akgül, işgalci İsrail’in sapkın bir zihniyete sahip olduğuna dikkat çekerek, “Siyonizm üzerine kurulu bir İsrail’in yapısında sapkınlık mevcut. Burada sapkın bir inancın kendine göre belirlediği bir hedef var. Orada bulunan hiçbir halkı dinlemeden adım adım planlarına doğru gidiyorlar” dedi. İsrail’in sapkınlıklarına tek tepkinin Türkiye’den geldiğini kaydeden Akgül, “Müslümanlar his testinden sınıfta kaldı. Türkiye en sert tepkiyi gösterse de, İslam dünyası destek vermedi. İsrail kene gibi kan emmeye devam ediyor. Siyonistlerden başka bir şey bekleyemezsiniz. Arapları yok saydılar. Dünyanın jandarmalığını yürüten Amerika, bütün planlarını İsrail’in geleceğine dair bina ediyor. İslam dünyası kendisi harekete geçmelidir” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNİYORLAR

Avukat Ali Osman Bağırgan, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade ederek, “Dünyanın gözü önünde, bir faşist devlet kuruyor. Adeta asimilasyonu meşru hale getiriyor. Bunun ne insani ne hukuki kabul edilebilir bir yanı yok. Orada yaşayan milyonluk nüfusu hiçe sayarak sadece kendi istekleri doğrultusunda bir devlet teşekkül etmesi akıl alır gibi bir şey değil” dedi. Dünyanın da bu duruma tepki göstermesi gerektiğini belirten Bağırgan, “Dünya bu duruma tepkisini göstermelidir. Hukuk adamları bunun hukuka uymayan bir adım olduğunu haykırmalıdır. Lobi çalışmaları yürütülmelidir” şeklinde konuştu.

TURAN: SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR

Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan da, İsrail’e, “Hiç şüpheniz olmasın ki öfke ateşinin altına attığınız her odun, bir gün mutlaka sizin için yok edici bir yanardağa dönüşecektir” sözleriyle tepki gösterdi.

Hasan Turan, şunları dile getirdi: “İsrail’in bu açık haksızlık ve ırkçı politikaları karşısında susan dilsiz şeytandır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin hukukunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm uluslararası kuruluşları dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe karşı çıkmaya davet ediyoruz. İşgalci İsrail Meclisinin aldığı bu kararı kabul etmediğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz.”

İBRAHİM KALIN: İŞGAL YASALLAŞTIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Trump yönetiminin desteğini arkasına alan Binyamin Netanyahu’nun hükümeti, utanmadan sıkılmadan işgali yasallaştırmaya, tüm Müslüman dünyayı da karşısına almaya çalışıyor” ifadesini kullandı. Daily Sabah gazetesinde İsrail’in kabul ettiği “Yahudi ulus devlet” yasasına ilişkin yazı kaleme alan Kalın, şu görüşleri dile getirdi: “Atılan adım, iki devletli çözüm umudunun tabutuna çakılmış son çividir. Adalete ve barışa inanan herkes, bu kanunu reddetmelidir. İsrail’in kabul ettiği yeni kanunla, Siyonistlerin Filistin halkını ortadan kaldırma ve Filistin’i dünya yüzünden silme planları yeni bir safhaya girmiş bulunuyor.”

HER ŞARTTA KKTC’NİN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her türlü şartlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacaklarını belirterek, “Uluslararası arenada da hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyeceğiz” dedi. KKTC’deki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Oktay, ”Türkiye’nin arzusu sadece yardımlarla ayakta kalan Kıbrıs Türk halkı değil, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendisi üreten KKTC’nin oluşmasını sağlamaktır” diye konuştu. Oktay’a AK Parti’nin Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de eşlik etti.