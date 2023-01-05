Siyonistler kendinden olmayan herkese düşman! Kudüs’te Hristiyan mezarlığını tahrip ettiler

Doğu Kudüs’teki Sion Tepesi’nde yer alan Protestan mezarlığına gizlice giren istilacı Yahudiler, otuzdan fazla mezarı tahrip etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, 2 Yahudi yerleşimci, tarihi kabirlerdeki mermer haç sembollerini kırarak, ikonlara zarar verdi ve moloz parçalarını etrafa attı.

Mezarlıktan sorumlu Kudüs Piskoposluk İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "kipa ve ‘tallit’ giyen genç yaşlardaki en az 2 vandalın, çoğu tarihi, otuzdan fazla mezar taşını kasten ve acımasızca parçaladığı” belirtildi.

“Artan bir ayrımcılık ve dışlamayla” karşı karşıya olduklarını dile getiren Başpiskopos Naum, şöyle devam etti:

“Tükürmek, vandalizm, kilise ve mezarlıklara saldırı gibi nefret söylemi ve nefret suçlarının yükselişi dikkatimizi çekiyor. Bunlar, insanların birbirine hoşgörüyle yaklaştıkları, birbirlerini olduğu gibi kabul ettikleri bir yerde olmadığımız görüntüsü vermektedir. Artan bir ayrımcılık ve dışlama görüyoruz. Bu da Kudüs kentinde yaşayan bizi gerçekten üzmektedir.”