Siyonistler ibadethaneyi bastı! Namazdaki Filistinlilere bomba

Soykırımcı İsrail ordusu, Batı Yaka’da Filistinlilere yönelik baskısını camilerin içerisine kadar taşıdı.

Filistin’in Sesi radyosunun aktardığı bilgilere göre İsrail askerleri, Beytüllahim kentinin güneyinde yer alan Beyt Feccar beldesindeki bir camiye namaz sırasında girdi.

Baskın sırasında ibadetlerini yerine getiren Filistinlilere ses bombası atıldı.

Olay sonrasında camiden paylaşılan fotoğraflar saldırının izlerini ortaya koydu. Görüntülerde, Müslümanların namaz kıldığı halının üzerinde patlamadan kalan bir ses bombası yer aldı.

BATI ŞERİA'DA CAMİLER HEDEFTE

Beyt Feccar'daki baskın, bölgede Müslümanların ibadethanelerini hedef alan ilk saldırı değil.

Nablus bölgesindeki Madma köyünde bulunan bir cami de İsrail askerlerinin saldırısına uğramıştı. Bu kez kullanılan silah gaz bombaları olmuş, caminin içerisine yayılan yoğun gaz namaz kılan Filistinlilerin nefessiz kalmasına neden olmuştu.

İbadetlerini yerine getirdikleri sırada saldırıya yakalanan Filistinliler boğulma tehlikesi yaşamıştı.

CAMİNİN KAPISINI AÇAMAYINCA EVİ ATEŞE VERDİLER

İsrail ordusunun saldırılarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin camileri hedef alan eylemleri de sürüyor.

Nablus'a bağlı Bizarya beldesindeki Nureddin Zengi Camii'ne gelen saldırganlar, ibadethaneyi ateşe vermeye çalıştı ve çevredeki duvarlara ırkçı ifadeler yazdı.

Caminin kapılarını kırmayı başaramayan saldırganlar daha sonra yönlerini hemen yakındaki Filistinli bir ailenin evine çevirdi.

Evin odalarından biri ateşe verildi.

PEŞ PEŞE CAMİ YAKMA GİRİŞİMLERİ

Filistinlilerin ibadethanelerine yönelik saldırıların farklı noktalarda tekrarlandığı görüldü.

26 Temmuz'da Tulkerim'in güneyindeki Kur köyünde bulunan bir cami yakılmaya çalışılırken, Nablus'un güneyindeki Kusra'da inşaatı devam eden bir başka cami de saldırganların hedefi oldu.

Böylece Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde camiler; baskın, ses ve gaz bombalarının yanı sıra kundaklama girişimleriyle de hedef alınmış oldu.