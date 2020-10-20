Siyonistler çıkın toprağımızdan! İsrail- Bahreyn ihanet anlaşması protesto edildi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ülkenin en büyük muhalif hareketi Vifak Ulusal Derneği, Twitter hesabından, başkent Manama’da düzenlenen protestoya ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaştı. Kayıtlarda Bahreyn ve Filistin bayraklarıyla gösteri yapan Bahreynlilerin “Siyonistlerle yapılan anlaşmalar geçersizdir”, “İsrail yıkılsın, siyonistler çıkın toprağımızdan, anlaşmalarınız geçersiz” yazılı pankartlar taşıdıkları görülüyor. Muhalif televizyon kanalı Lülüe de Twitter hesabından, İsrail heyetinin ziyaretiyle eşzamanlı düzenlenen gösteride vatandaşların “Normalleşme ihanettir, halkı ezmektir” şeklinde pankartlar taşımasına ilişkin fotoğraf paylaştı. Bu arada, Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Manama ile Tel Aviv arasında birçok alanda da protokol imzalandı.

“Ülkelerin kendiliğinden aldığı karar değil!”

Öte yandan; ihanet anlaşmasına ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, “Arap ülkelerinden bazılarının İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alması ilgili ülkelerin kendiliğinden aldığı bir karar değildir.

ABD kukla yönetimleri işbaşına getirdi

ABD yönetimi hem Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak hem de İsrail’in bölgede güvenliğini sağlamak amacıyla aşama aşama bir oyun kurdu. İlk olarak Arap ülkelerine kukla yönetimleri işbaşına getirdi sonrada bu yönetimleri İsrail ile ‘normalleşme’ adımı attırdı. Güçsüz ve zayıf ülkelere ekonomi sopasını kullanarak ‘İsrail’i tanıyacaksınız, Büyükelçiliğinizi Kudüs’e taşıyacaksınız’ veya sizi mahvederim’ talimatlarını yağdırdı. Bu ülkelerin başındaki kukla yönetimlerde ‘gönüllü’ olarak bu şantaja boyun eğdiler. Diplomatik ilişkilerin resmiyeti dökülmesi ikinci aşamadır. Üçüncü aşama ise Arap ülkelerinin Filistin’i artık orada hak iddia eden değil, haksızlık eden, ‘Masum Yahudileri tehdit eden’ bir devlet, direniş örgütlerini de terörist olarak nitelemeleri olacaktır. Dubai’de kurulan Yahudi toplulukları, lüks otellerde yapılan ‘Hanuka’ kutlamalarına Arapların danslarla eşlik etmesi adeta Müslüman dünyaya bir meydan okumadır” dedi.

Oldu bittilere göz yummayacağız!

“Anlaşmaların İsrail veya BAE’de değilde ABD’de imzalanıyor olması, not edilmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken bir detaydır” diyen Turan şöyle devam etti: “ABD’nin boyunduruğuna giren Arap ülkeleri ihaneti o kadar ileri taşıdılar ki topraklarını ve dinlerini savunan Filistinli mücahitlere ‘terörist’, ‘anarşist’ yakıştırması yaptılar. İsrail’in zulümlerini kendilerini korumak amaçlı müdafa hakkı olduğunu söylemekten çekinmediler. Türkiye olarak bu tür manevralarla ve oldubittilerle Filistin halkının ve devletinin cezalandırılmasına göz yummayacağız. Biz barış ve diplomatik yollarla sorunların çözümünden yana olduk. Ancak her seferinde toprak ve güç kaybeden ne yazık ki Filistin halkı olmuştur. Bu gerçeği artık Filistinli, direniş örgütleri ve devleti geç de olsa anladı. Filistinli tarafların Türkiye’de başlatılan birlik ve dayanışma görüşmeleri inşallah iyi sonuçlar verecektir”.