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Dünya Siyonistler birbirlerine düştü! İsrail’de komuta krizi
Dünya

Siyonistler birbirlerine düştü! İsrail’de komuta krizi

Yeniakit Publisher
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Siyonistler birbirlerine düştü! İsrail’de komuta krizi

İsrail basınında yer alan haberlere göre Katz’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinde yoğun bir görüşme trafiği başladı.

Netanyahu’ya yakın isimler, kararın gerekçesini öğrenmek amacıyla Savunma Bakanı Katz ile temasa geçti.

İsrail’in Kanal 15 televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Katz'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinde hareketli saatler yaşandı.

Netanyahu'ya yakın isimler kararın arka planını öğrenmek için Katz ile iletişime geçti.

Haberde, Katz'ın Netanyahu’nun yakın çevresine, "Bu, bir bardakta fırtına koparmaktan başka bir şey değil. Onu ben kovmadım; Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Dado Bar Kalifa'nın atanmasını bizzat talep etmişti, şimdi ise bana karşı tavır alıyor." dediği aktarıldı.

Katz, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise sözlerinin "komutanın görevden alındığı" şeklinde yansıtılmasını "tamamen yalan" olarak nitelendirerek, halef tayini sürecinin aylar önce Genelkurmay Başkanı'nın tavsiyesiyle başlatıldığını savundu.

Ordu iddiaları reddetti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Savunma Bakanı Katz’ın beyanlarının "Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile koordine edilmediği" vurgulandı.

Açıklamada, Avi Bluth’un Genelkurmay Başkanı'nın "tam güvenine" sahip olduğu ve bu hassas dönemde üst düzey komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmesinin planlanmadığı kaydedildi.

Anlaşmazlığın arkasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kararı var

Yerel basında çıkan haberlerde, Savunma Bakanı ile ordu yönetimi arasındaki bu açık atışmanın güvenlik bürokrasisindeki derin gerilimi gözler önüne serdiği yorumu yapıldı.

Katz'ın, işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu olan Merkez Bölge Komutanı Bluth ile yaşadığı anlaşmazlığın temelinde, Filistinlilere yönelik saldırılarıyla bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Tal Yanon Dardik'in serbest bırakılması kararının yattığı belirtiliyor.

Bluth'un, söz konusu Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tahliyesine mahkemede itiraz etmesinin Katz'ın tepkisini çektiği ifade ediliyor.

Temmuz 2024'te göreve gelen Bluth’un normal şartlarda 3 yıl boyunca bu görevde kalması öngörülüyordu.

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