Siyonistler bir gazeteciyi daha katletti!
Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha şehit oldu.
Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha şehit oldu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan gazetecilerin durumuyla ilgili bilgi verildi.
Çeşitli medya kuruluşlarında fotoğraf muhabiri olarak görev yapan Mustafa Ayyad'ın, işgal ordusunun Gazze'nin güneyindeki Zeytun mahallesindeki evine yönelik saldırıda şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde şehit olan gazeteci sayısının 142'ye ulaştığı ifade edildi.
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