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Siyonistler Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Siyonistler Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin aracını yol kenarına bekleyen İsrail askerlerinin üzerine sürmesi sonucu ikisi hafif şekilde olmak üzere 3 asker yaralanırken, araçlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli çevredeki İsrail güçlerince vurularak şehit edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir kişi aracını yol kenarında bekleyen İsrail askerlerinin üzerine sürdü. 

3 Siyonist yaralı

Saldırıda ikisi hafif olmak üzere 3 İsrail askeri yaralanırken, kimliği henüz bilinmeyen Filistinlinin çevredeki İsrail güçlerince vurulduğu belirtildi. 

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklama göre, vurulan Filistinli şehit olurken, cenazesine İsrail ordusunca el konuldu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. Filistin

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