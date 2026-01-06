  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlüler uyuşturucu batağında! Kızılcık Şerbeti operasyonunda yeni gelişme

Guterres'ten Venezuela açıklaması: Derin endişe duyuyorum

Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

İsviçre'den Maduro'ya varlık dondurma! Derhal dondurulmasına karar verdi

Beştepe’de hangi kararlar alınacak? Yeni yılın ilk kabinesi toplandı

Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak

CHP’lilerin çalışmaktan berbere gidecek zamanı yokmuş! Bayrampaşa belediyesinde eski yönetime ait VIP kuaför

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu
Dünya Siyonistler arazilere çöktü! Kılıf da uydurdular
Dünya

Siyonistler arazilere çöktü! Kılıf da uydurdular

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonistler arazilere çöktü! Kılıf da uydurdular

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’nın Cenin ve Nablus kentlerinde Filistinlilere ait toplam 47 dönümlük araziye el konulması kararını açıkladı. Filistinli yetkililer, kararın bölgedeki “askeri ve yerleşim amaçlı yayılmayı” hızlandıracağı uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Yaka'nın Cenin ve Nablus kentlerinde Filistinlilere ait 47 dönümlük alana el konulması kararı aldığı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının son zamanlarda Batı Yaka'nın kuzey bölgelerini hedef alarak tansiyonu yükselttiği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin, kuzeyde özellikle Cenin ve Tubas kentlerinde askeri amaçlarda kullanmak üzere Filistin topraklarına el konulması kararları duyurduğuna işaret edilen açıklamada, bu bağlamda İsrail ordusunun Cenin ve Nablus kentlerine bağlı beldelerde 47 dönümlük alana el konulması kararı aldığı ifade edildi.

İsrail'in bölgeye yönelik söz konusu kararlarının sayısının 23'e ulaştığı aktarılan açıklamada, "Bu kararlar, bölgeye gaspçı yerleşimcilerin önünü yoğun bir şekilde açacak askeri altyapı kurmayı amaçlıyor. Filistin coğrafyasını parçalama tehdidi de bu şekilde devam ediyor." denildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şufat Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Baskına tepki gösteren Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, İsrail ordusunun Ramallah kentine bağlı Deyr Dibvan beldesine baskın düzenleyerek Filistinli vatandaşlara yönelik ateş açtığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Nablus kentinde de Kasra beldesine baskın düzenleyerek beldenin girişine konuşlandığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun Filistinlilere ait araçları durdurarak arama yaptığı bilgisi yer aldı.

Haberde, İsrail güçlerinin Nablus'a bağlı Beyt Furik beldesine düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler
Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler

Gündem

Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler

İspanyollar, Katil İsrail’in peşini bırakmıyor! O maçların iptalini istediler
İspanyollar, Katil İsrail’in peşini bırakmıyor! O maçların iptalini istediler

Spor

İspanyollar, Katil İsrail’in peşini bırakmıyor! O maçların iptalini istediler

Katil İsrail’in 'ateşkes' yalanı patladı: Küresel Kararlılık Filosu yeniden yola çıkıyor
Katil İsrail’in 'ateşkes' yalanı patladı: Küresel Kararlılık Filosu yeniden yola çıkıyor

Gündem

Katil İsrail’in 'ateşkes' yalanı patladı: Küresel Kararlılık Filosu yeniden yola çıkıyor

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

Bakan Fidan'dan Portekiz'de kritik Gazze ve AB mesajları: "İsrail'e baskı yapmalıyız!"
Bakan Fidan'dan Portekiz'de kritik Gazze ve AB mesajları: "İsrail'e baskı yapmalıyız!"

Dünya

Bakan Fidan'dan Portekiz'de kritik Gazze ve AB mesajları: "İsrail'e baskı yapmalıyız!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23