Siyonistler ağır kayı verdi! Mücahitler İsrail tanklarını böyle avlıyor
Gazze'de Direniş devam ediyor. İsrail kendi ölü ve yaralılarını açıklamıyor fakat bölgeden gelen görüntülere göre ağır kayıplar verdiği ortada. İşte Hamas'ın yayınladığı yeni Siyonist avı videosu.
Gazze'de Direniş devam ediyor.İsrail kendi ölü ve yaralılarını açıklamıyor fakat bölgeden gelen görüntülere göre ağır kayıplar verdiği ortada. İşte Hamas'ın yayınladığı yeni siyonist avı videosu.
İsrail ordusu çok ağır kayıplar veriyor. Ordu'nun kontrolü dışında haber, rakam, bilgi verilmiyor. Fakat Müslüman direnişçilerin yayınladığı videolarda İsrail'in verdiği kayıpların büyüklüğü gözler önüne seriliyor.
Videolarda her gün yahudi tankları havaya uçuyor ve her tankta yer alan çok sayıda İsrail askeri vuruluyor.