Siyonist zulmü Müslümanların sınavı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Siyonist İsrail zorbalığa devam ediyor. Filistinli Latife Ebu Hamid’in dün evini yıkan zorbalar, yıkıma karşı çıkan 150 Filistinliyi de esir almıştı. Bunca zulme sessiz kalan ülkelerden bazıları, ABD Başkanı Donald Trump’un 2017 yılında Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı almasıyla birlikte Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanımaya başladılar. En son Avustralya da, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı.

“Birleşmiş Milletler kınama teşkilatı olmaktan çıksın”

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, “Kudüs ve Filistin halkı konusunda bütün Müslümanlar bir sınava tabi tutulmaktadır. Filistin halkının yanında yer alanlar onların haklı davasına destek olanlar bu sınavı hakkıyla geçeceklerdir” dedi.

Yapılan saldırılar sonucunda İsrail’in yanında olanların, açıkça işgali, gaspı, yağmayı, devlet terörizmini, Filistin’e karşı yapılan bütün insanlık dışı davranışları onayladıklarını belirten Hasan Turan, “İnsanlık dışı bütün davranışları, insan hak ve hukuk kurallarını hiçe sayan uygulamaları ve insanlık tarihinin hiçbir döneminde meşru bulunmaya bu tip davranışları yerinde bulan, direk veya dolaylı destek veren her kim olursa olsun tarihin sayfalarında suçlu ve ayıplanarak anılacaklar. Bizim bu konudaki tutumumuz belli. İsrail işlediği suçların bedelini elbet bir gün ödeyecektir. İsrail dökmüş olduğu kanların içinde boğulacaktır. Biz İsrail zulmünü tüm insanlığa teşhir etmeye ve İsrail’i engellemek için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Bu konuda her daim Filistin halkının yanındayız. Filistinli çocuklar yerde sürüklenseler de, işkence görseler de dik duruşlarından, onurlarından ödün vermediler. Hepimizin adına Filistin coğrafyasında bedel ödüyorlar. Bütün bir İslam ümmetinin hatta yeryüzünün adalet âşıklarının, özgür insanların Filistin halkına, Filistin davasına destek vermesi gerekir. Özellikle Avrupa ülkelerini bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. BM artık kınama teşkilatı olmaktan çıkmasını, İsrail gibi bir zulüm devletine karşı harekete geçmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İsrail fıtratının gereğini yapıyor”

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “İsrail’in, Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğu bu zulme sessiz kalan dünyadaki insan hakları örgütleri ve benzeri kurumları da net bir şekilde kınıyoruz ve göreve davet ediyoruz. İsrail, insanlık tarihinde geçmişten beri kendi istikrarını ve kendi fıtratını gösteriyor. İsrail’in yapmış olduğu davranışlara, zulümlere biran önce dur demeli ve Filistin topraklarındaki işgali bir an önce bitirmelidir. Bunun içinde eğer Avrupa’da kurulmuş olan örgütler harekete geçmeyecekse, İslam dünyasının bir olup Kudüs’ü kurtaracak tedbirleri alması gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

“Filistin halkının direnişi bir kurtuluş savaşıdır”

İHH Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan ise, “Avustralya, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun kuklası olarak kurulmuş bir devlettir. Bunlar bir ülke değildir. İngiltere’nin sömürge topraklarında bulunan bir devletciktir. Bu arada kudurmuş olan Siyonistler bu kudurmuşluklarını en üst seviyeye kadar taşıdılar. Bu olaylar öncesinde bölgeye Yahudileri yerleştirmeye başlamışlardı. Filistin halkı da bu Yahudileri topraklarında istemedikleri için evlerini yıkarak, esir olarak halkın gözlerini korkutmaya çalışıyorlar. Müslüman coğrafyasındaki halk bunların buradan gitmesi için direndikçe İsrail işkencelere başvurarak noktasal operasyon yapmaya başladı. İsrail askerine karşı elini kaldıranı bile ya öldürüyorlar ya da işkencelerle yıldırmaya çalışıyorlar. Filistin halkının bu direnişi bir kurtuluş savaşıdır. Topraklarını işgal etmiş Siyonistlere karşı direniyorlar. Bütün dünya buna sus pus duruyor. Siyasi anlamda Müslümanlar olarak bir an önce söylemden ziyade eyleme geçilmesi gerekiyor. STK’ların da bu eylemleri desteklemesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.