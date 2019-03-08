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Siyonist zulmü

Barbar İsrail, daha önce 11 yıl zindan tuttuğu Filistinli Asım el-Bergusi’yi Aralık ayında 8 Yahudiyi yaralamak ve 2 Siyonist askeri öldürmekten sorumlu tutup yakaladıktan sonra ailesine yapmadığını bırakmadı. Önce kardeşi Salih’i öldürdü, ardından annesi ve ile 2 kardeşini de gözaltına aldı. Dün de yaşadıkları evi yıktı.

08 Mart 2019 Cuma 14:06
Siyonist zulmü

 TAHSİN HAN 

Sözde hukuk savunucusu iki yüzlü Batı, İslam ülkelerindeki en küçük hukuksuzluğu kınayıp yaptırım uygulamaya kalkarken Siyonistlerin barbarca tutumlarına ise seyirci kalıyor...

Dünyada hukuğun geçerli olduğu hiçbir devlet ve kabilede olmayan işlere imza atan İsrail, terörist uygulamalarına devam ediyor...

Terörist İsrail, geçtiğimiz yıl Aralık ayında 8 Yahudi yerleşimciyi yaralamak ve 2 Siyonist askeri öldürmekle suçladığı Filistinli Asım el-Bergusi’nin ailesine de dünyayı dar ediyor.

Siyonistler, daha önce çeşitli bahanelerle 11 yıl zindanda tutup çeşitli işkenceler yaptığı Asım el-Bergusi’nin (33) suçu kesinleşmeden, 12 Aralık’ta evlerine baskın yapıp kardeşi Salih el-Bergusi’yi öldürdü.

İşkenceden hafıza kaybı

Asım’ı 8 Ocak’ta yakalayıp günlerce işkence yapan İsrail, daha sonra Bergusi’nin annesi Suheyr ile kardeşleri Zahi ile Samir’i gözaltına aldı.

2 hafta önce gözaltı süresi beşinci kez uzatılan Asım el-Bergusi, avukatı aracılığıyla işkenceden hafıza kaybı yaşadığını iletti. Hukuksuz uygulamalarına devam eden Siyonistler, Asım el-Bergusi’nin ailesinden sonra onların yaşadığı evi de yıktı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Yaka’nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesine dün sabah erken saatlerde buldozerlerle baskın düzenleyen Siyonist askerler Bergusi’nin ailesinin yaşadığı evi yıktı. Asım’ın annesi ve iki kardeşi ise hâlâ gözaltında. Evin yıkımına engel olmak isteyen Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Askerler, Filistinlileri dağıtmak için plastik ve gerçek mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Öte yandan terörist İsrail, Batı Yaka’daki Nablus kentine bağlı Berga beldesinde Filistinli Müşir Sümeyman Seyf’e ait inşa halindeki iki katlı ev, beldeye baskın düzenleyerek ruhsatsız olduğu yalanıyla yıktı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:06
  1. Asım el-Bergusi
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