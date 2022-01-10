Yeni Akit Ankara

Siyonist zalimler Filistinlileri cezaevinde bile rahat bırakmıyorlar! Filistin Esirler Cemiyeti’nin yaptığı açıklamaya göre, Siyonist İşgal güçleri, Mecdu Cezaevi'nin 8 nolu bölümüne baskın düzenleyip arama-tarama faaliyeti gerçekleştirirken, Filistinli esirlerin eşyalarını tahrip etti. Tutuklu Filistinlileri darp eden işgal güçleri, zaten fakirlik ve yokluk içinde cezaevinde çile çeken tutukluların giyeceklerini yırtarken, ellerine geçirdikleri tüm özel eşyaları da kullanılmaz hale getiriyorlar.