Siyonist zalimler Filistinlileri cezaevinde bile rahat bırakmıyorlar!
Filistin’i yasadışı olarak işgal altında tutan Siyonist İsrail’e bağlı işgal güçleri, türlü bahanelerle, adeta “yan baktın” gibi gerekçelerle hemen her gün çok sayıda Filistinliyi tutuklayarak cezaevine atıyorlar. Filistinli tutuklulara burada da rahat yüzü göstermeyen işgalciler, arama bahanesiyle bastıkları koğuşlardaki eşyaları tahrip edip kullanılmaz hale getiriyorlar.
Yeni Akit Ankara
Siyonist zalimler Filistinlileri cezaevinde bile rahat bırakmıyorlar! Filistin Esirler Cemiyeti’nin yaptığı açıklamaya göre, Siyonist İşgal güçleri, Mecdu Cezaevi'nin 8 nolu bölümüne baskın düzenleyip arama-tarama faaliyeti gerçekleştirirken, Filistinli esirlerin eşyalarını tahrip etti. Tutuklu Filistinlileri darp eden işgal güçleri, zaten fakirlik ve yokluk içinde cezaevinde çile çeken tutukluların giyeceklerini yırtarken, ellerine geçirdikleri tüm özel eşyaları da kullanılmaz hale getiriyorlar.