Siyonist vahşete Yahudiler de dayanamadı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

İsrailli Yahudilerin bile akan kana tahammülünün kalmadığını söyleyen Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, şunları dile getirdi: “Kendi insanları bile dayanamıyor artık. Yaşanan soykırımı sorgulamaya başladılar. Böyle bir bildiri yayınlanmasını tabi ki olumlu karşılıyoruz. Böyle bir çalışmayı vicdanı olan her insanın hayata geçirmesi gerekiyor. Özellikle Türkiye olarak bizim daha fazla çalışmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bu konu hakkında çok fazla mesai harcadı, hâlâ daha bu konu hakkında çalışmalar yapıyor. Biz de Türk milleti olarak artık birşeyler yapmamız gerekiyor. İsrail’i durdurabilecek tek güç Müslüman Türk milletidir. İsrailli Yahudilerin bildirilerinde bahsettiği gibi gerekirse İsrail mallarına ambargo uygulayıp, gerekli yaptırımları gündemimize almalıyız. Düşmanımız belli. Gerekli çalışmayı yapmalıyız.”

İslam devletleri utansın!

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de, siyonizm karşıtı bildiriyi önemli bulduğunu belirterek şunları söyledi: “Yaşanan soykırıma durdurmak için herkesin bir olması gerekiyor. Bugün İsrailli Yahudiler bile böyle bir bildiri yayınlıyorlar ancak onlarca İslam devleti İsrail’in gölgesi altına sığınmış durumda. Türkiye’den başka milletimizden başka bu duruma ses çıkaran yok. Ancak milletimizin bu konuda daha fazla duyarlı olması gerekiyor. Bu bildiride bahsedilen yaptırımların, boykotların Türkiye tarafından hayata geçirilmesi önem arz ediyor. İsrail kana doymadı, doymayacak. Dünyayı bu derin uykusundan uyandırmak bizim insanlığın elinde.”