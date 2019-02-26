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Siyonist uşağı Gayt Türkiye’ye dil uzattı

Firavun Mübarek’in eski bakanı, darbeci Sisi’nin sözcüsü, Arap Birliği Genel Sekreteri Mısırlı Gayt, İran’ın yanı sıra Türkiye’nin de bölgede eylem ve müdahaleleriyle krizi körüklediğini söyledi. Türkiye’nin Suriye’de asker bulundurmasından rahatsız olan İsrail yandaşı Gayt, AB ve Arap Ligi’nin buna karşı çıkmasını istedi.

26 Şubat 2019 Salı 13:05
Siyonist uşağı Gayt Türkiye’ye dil uzattı

 Tahsin Han 

Mısır’da Hüsnü Mübarek döneminde 2004’ten 2011’e kadar Dışişleri Başkanlığı yapan ve Arap Baharı darbesi sonrası Firavunla birlikte çekilen Ahmed Ebu Gayt, ülkesinde yapılan Arap Ligi ile Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde batılılara yaranmak için Türkiye’yi karaladı...

2016’da darbeci Sisi tarafından Arap Birliği Genel Sekreterliğine aday gösterilen ve seçilen siyonist dostu Gayt’ın zirvedeki sözleri Türk düşmanı Avrupalılar ve Suudilerin başını çektiği Arap ülkelerinden de alkış aldı. 2008’de İsrail, Gazze’de binlerce Filistinli’yi katlederken dönemin İsrail Dışişleri Bakanı olan Tzipi Livni ile kameralar kaşısında kahkaha atan Gayt, Filistinlileri katleden siyonistlere dünkü zirvede  tek söz etmezken, sadece “Filistin sorunun çözümü Ortadoğu’da barış ve istikrarın temel taşıdır” dedi.

İsrail’e tek söz etmedi

Katil İsrail’e söz söyleyemeyen siyonist uşağı Mısırlı Gayt, Suriye üzerinden Türkiye’ye saldırdı. Terörist DEAŞ ve PKK/YPG’nin ülkemizde yaptığı katliamları görmezden gelen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İran’ın yanı sıra Türkiye’nin de eylem ve müdahaleleriyle bölgedeki krizleri körüklediğini savundu.

Gayt, Ankara ve Tahran’ın eylemlerine dikkat çekerek, AB ile birlikte Suriye, Yemen ve Libya’daki silahlı çatışmaların ve bu ülkelerdeki yabancı ülke varlığının sürmesinin ciddiyeti konusunda ortak anlayış oluştuğunu düşündüklerini kaydetti. Gayt, “Türkiye ve İran’ın eylemleri, bölgedeki krizleri provoke eden ve körükleyen bir müdahale niteliğinde. Bölgesel çatışmaların askeri çözümü bulunmuyor ve ülkelerin birliğinin korunmasını garanti edecek siyasi çözümler üretmemiz gerekiyor” diyerek İran ve Türkiye’ye karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:05
  1. Ankara
  2. Mısır
  3. Hüsnü Mübarek
  4. Dışişleri Başkanlığı
  5. Arap Baharı
  6. Firavun
  7. Ahmed Ebu Gayt
  8. Arap Ligi
  9. Avrupa Birliği (AB) Zirvesi
  10. darbeci Sisi
  11. Arap Birliği Genel Sekreterliği
  12. Gayt
  13. Arap ülkeleri
  14. Gazze
  15. Filistinli
  16. İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni
  17. Katil İsrail
  18. DEAŞ
  19. PKK/YPG
  20. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt

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