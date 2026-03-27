  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz krizi ders oldu! Suudi Arabistan'dan yeni koridor planı Amerikan basını: Trump savaşı hızla bitirmek istiyor ABD'den istihbarat suçlaması! Rusya iddialara cevap verdi Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi fena yakalandı! Resmi belgede sahtecilik iddiası Körfez'de tanker trafiği durdu: 350'den fazla gemi İran'dan onay bekliyor İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not Yasal masraflar için gönderilen para tartışma çıkardı! Maduro’nun ikinci duruşması görüldü Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı Kabus başladı! İsrail'e rahat uyku yok Lübnan’ın güneyinde çatışma! Katil İsrail kayıp vermeye devam ediyor
Avrupa

Siyonist, tarlayı iyi sürmüş meyvesini yiyor Alman devleti çocuk katili ile ortak
Siyonist, tarlayı iyi sürmüş meyvesini yiyor Alman devleti çocuk katili ile ortak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Almanya'da Volkswagen’ın İsrail için silah üreteceği haberleri bölge sakinlerini tedirgin etti. Osnabrück'te yaşayan Hasan Bozan: "Birçok çocuk ölüyor, buna şu anda Alman devleti de ortak olmuş oluyor. Ben buna karşıyım ve böyle bir şeyi istemiyorum"

Alman otomotiv firması Volkswagen’ın (VW) Almanya’daki Osnabrück fabrikasında İsrail için silah üreteceği iddiası, şehir sakinlerini rahatsız etti.

Şehrin girişinde "Osnabrück-Barış şehri" yazan tabelaya soru işareti "?" etiketi yapıştıran çevre sakinleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, şehirlerindeki bir fabrikada silah üretilmesi fikrine karşı çıktı.

Bir fabrikada 12 yıldır işçi olarak çalışan Paul Streif, Volkswagen’in Osnabrück fabrikasında silah üretilmesine kesinlikle itiraz ettiğini belirtti.

Bu fikri işçilerin geleceğinin güvenceye alınması için alternatif olarak görmediğini belirten Streif, "Savaş gereçleri üretmek istihdamı güvence altına almak yerine 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişmelere yol açabilir. İşte bu yüzden meslektaşlarımızın silah üretimine katılmak veya fabrika kapanışlarını kabul etmek yerine gerçek alternatif işler için mücadele etmeleri gerektiğine inanıyorum." dedi.

Volkswagen'den ayrılıp gastronomi sektöründe çalışmaya başlayan Serkan Gülşen, Volkswagen'ın işlerinin iyi gitmemesi nedeniyle çalıştığı fabrikayı kapatma kararı aldığını ve bu kararla birlikte kendisiyle birlikte yaklaşık 500 işçinin sözleşmesinin uzatılmadığını anlattı.

Volkswagen'ın bir çıkış yolu aradığını dile getiren Gülşen, "Bunun için Rheinmetall ile savunma sanayisi için üretim yapmak amacıyla ortaklık yapmak istediler. Ancak Osnabrück Belediye Başkanı herhangi bir savaş durumunda şehrin hedef alınması tehlikesinden dolayı bu fikre karşı çıktı. Fakat şu an bu görüşmelerin devam ettiğini duydum." ifadelerini kullandı.

Volkswagen’ın Rheinmetall ile savunma sanayisi ortaklığına kesinlikle karşı olduğunu vurgulayan Gülşen, "Rheinmetall, buradaki işçilerin hiçbirini istememiş ve kendi işçilerini getireceğini söylemiş. Burada 3 bine yakın işçi var. Hepsi işsiz kalacak ya da başka fabrikalara gönderilecekler. Ben kesinlikle istemiyorum ve çevremdeki hiç kimse bunu istemiyor." diye konuştu.

Osnabrück'te yaşayan Hasan Bozan da İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmün hoş görülemeyeceğini ifade ederek "Birçok çocuk ölüyor, buna şu anda Alman devleti de ortak olmuş oluyor. Ben buna karşıyım ve böyle bir şeyi istemiyorum. Çevremdeki herkes aynı düşünüyor ve savaşa yatırıma kimse onay vermez." değerlendirmesini yaptı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Bana Batıda tek büyük fabrika gösterin Yahudiler ortak olmadığını tek bir tane Öyle birşey yok Medya zaten yahudi elinde Fabrikaları gizli ortaklar Borsa siyonislerin elinde mi elinde Para kimin elinde ? Bugün istedikleri alır bak Tic toc alımı zorla alındı niye ? Bir Çinli mecburen devretti bir yahudi ye ? Çünkü büyük kütleye ulaşmak istediği Gibi toplumu yöneltmek. Bunu Facebook gördük flistin harbinde . Almanya zaten yüzde 25 yahudi bilmese bile kanı DNA yahudi. Almanya her fabrika şu an istendiği zaman silah fabrikası olabilir . Çok barıştan konuşanlar Perde arkasında en büyük kan dokenlerdir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23