LGBT dayatması yapan Netflix sömürüye devam ediyor! Yine zam geldi

Yeni fiyat güncellemeleriyle standart planın ücreti 2 dolar artarak 19,99 dolara, premium planın ücreti ise 24,99 dolardan 26,99 dolara yükseldi. Ek üye ekleme ücretleri de revize edildi; reklamlı planlarda 7,99 dolar, reklamsız planlarda ise 9,99 dolar olarak değiştirildi.

Şirket, 2023 yılında en ucuz ve reklamsız olan "basic" planını platformdan kaldırmıştı. Mevcutta kullanıcılar; reklamlı standart plan, standart ve premium olarak üç seçenek arasında tercih yapabiliyor.

325 milyonun üzerinde abone sayısı olan şirketin, yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte ABD-Kanada bölgesinde abone başına ortalama gelirinin 2026 yılında yıllık bazda yüzde 6 artmasını bekliyor.