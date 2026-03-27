Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, 80'lerde çokça uygulanan DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. Zararlı etkileri ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından keşfedildikten sonra aşının kullanımının bırakıldığını belirten bakan, "Bill Gates bu aşılama programını devam ettirmek için Danimarka hükümetinden yardım istedi ancak hükümet Afrika'da araştırma yapıp korkunç veriler elde edince bunu reddetti" ifadelerini kullandı. Bill Gates'in yine de bu aşıları Afrika'daki çocuklara uyguladığını söyleyen bakan, binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.