Pakistan, Afganistan’ı yeniden vurmaya başladı!
Pakistan, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilan edilen geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Afganistan’a yönelik askeri saldırılarına devam ettiğini açıkladı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, operasyonların sürdüğünü belirtti.
İki ülke arasında geçen ay Pakistan ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar, son dönemde bölgedeki gerilimi daha da artırmıştı.
Afganistan İslam Emirliği yetkilileri, geçen hafta Pakistan’ın başkent Kabil'deki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine düzenlediği hava saldırısında 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Söz konusu saldırının ardından komşu ülkeler çatışmaları geçici olarak durdurmuştu. Ancak Afgan tarafı misilleme hakkını saklı tuttuğuyla ilgili açıklama yapmıştı.
İki ülke arasındaki gerilimin son aylarda giderek tırmanıyor.
Kaynak: Mepa News