Okul koridorunda para buldu, aklına ilk gelen hadisle öğretmenler odasının yolunu tuttu
Okul koridorunda para buldu, aklına ilk gelen hadisle öğretmenler odasının yolunu tuttu

Antalya'da duyarlı bir ortaokul öğrencisi, okul koridorundaki merdivenlerde düşürülen 200 TL'yi sahibine ulaştırmak için örnek bir davranış sergiledi. Parayı alıp idareye giden öğrenci, odasında bulamadığı müdür yardımcısının masasına parayı "Merhaba hocam ben Yusuf Kerim Aydeniz, yerde 200 TL buldum, 200 TL masanızın üstünde" notuyla bıraktı. Olay anı okul kameralarına yansırken, davranışıyla takdir toplayan öğrenci, "Peygamber efendimiz bunun haram olduğunu söylüyor. Birinin eşyasını izinsiz almamalıyız" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Kepez Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Yusuf Kerim Aydeniz, okul çıkışında merdivenlerden inerken yere düşürülen 200 TL'yi gördü. Parayı sahibine teslim etmek isteyen Aydeniz, durumu Müdür Yardımcısı Mustafa Yapıcı'ya iletmek üzere odasına yöneldi. Müdür Yardımcısını odasında bulamayan Aydeniz, bulduğu parayı masasının üzerine bırakarak yanına durumu anlatan "Merhaba hocam ben Yusuf Kerim Aydeniz, yerde 200 TL buldum, 200 TL masanızın üstünde" notunu bıraktı.

Aydeniz'in parayı bulma anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencinin okul çıkışı merdivenlerden inerken parayı fark edip alması ve ardından çevresindekilere paranın kimin olduğunu sorması, daha sonrasında ise okul müdür yardımcısının odasına girmesi yer aldı.

Parayı sahibine ulaştırmak isteyen ortaokul öğrencisi Yusuf Kerim Aydeniz, "Dersimiz bitmişti, okul çıkışı merdivenlerden inerken yerde 200 TL buldum, aşağı inip Mustafa hocamın yanına gittim odasında yoktu. Ben de kâğıt kalem alıp not yazdım, para ve notu masaya bırakıp çıktım. Bir de not yazdım. Peygamber Efendimiz bunun haram olduğunu söylüyor. Birinin eşyasını izinsiz almamalıyız" dedi.

Odasında para ile notu gören müdür yardımcısı Mustafa Yapıcı, öğrencisinin gösterdiği duyarlı davranışı takdir ederek, "Öğretmenler odasına çıkmıştım, öğrencilerimizin çıkış saatinde masama geldiğimde Yusuf'un parayı bıraktığını gördüm ve notu okuyunca çok duygulandım. Ahlaklı öğrencilerimizin yetiştirildiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. İnşallah tüm öğrencilerimize örnek olur. Zaten daha önce de böyle güzel faydalı ahlaklı işler yapan bir öğrencimizdi, ikinci kez güzel bir davranışta sergiledi. Merdivenlerde bulduğu parayı benim odama bırakmış” dedi.

Öğretmen Yapıcı, şöyle devam etti: Yusuf'un Ramazan ayında yapmış olduğu bir davranış da var. İftar programında okula bir miktar para bırakılması gerekiyordu. Öğrencilerin iftar programına katılabilmesi için bırakmış olduğu paranın üstünde bir para bırakmıştı. Ben de kendisine neden böyle bir para bıraktığını sorduğumda "hocam kendi harçlığımdan biriktirdiğim sadaka niyetine" diye yanıtladı. İkinci defa da böyle güzel bir davranışta bulununca ben de kendi sosyal medya hesabımdan hem kendisini hem ailesini hem de tüm okul velilerimizi onurlandırmak için böyle bir paylaşımda bulundum. Öğrencimize ve ailesine aynı zamanda da tüm okul velilerimize de çok teşekkür ediyorum."

