Okul koridorunda para buldu, aklına ilk gelen hadisle öğretmenler odasının yolunu tuttu
Antalya'da duyarlı bir ortaokul öğrencisi, okul koridorundaki merdivenlerde düşürülen 200 TL'yi sahibine ulaştırmak için örnek bir davranış sergiledi. Parayı alıp idareye giden öğrenci, odasında bulamadığı müdür yardımcısının masasına parayı "Merhaba hocam ben Yusuf Kerim Aydeniz, yerde 200 TL buldum, 200 TL masanızın üstünde" notuyla bıraktı. Olay anı okul kameralarına yansırken, davranışıyla takdir toplayan öğrenci, "Peygamber efendimiz bunun haram olduğunu söylüyor. Birinin eşyasını izinsiz almamalıyız" dedi.