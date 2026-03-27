Okul koridorunda para buldu, aklına ilk gelen hadisle öğretmenler odasının yolunu tuttu

Öğretmen Yapıcı, şöyle devam etti: Yusuf'un Ramazan ayında yapmış olduğu bir davranış da var. İftar programında okula bir miktar para bırakılması gerekiyordu. Öğrencilerin iftar programına katılabilmesi için bırakmış olduğu paranın üstünde bir para bırakmıştı. Ben de kendisine neden böyle bir para bıraktığını sorduğumda "hocam kendi harçlığımdan biriktirdiğim sadaka niyetine" diye yanıtladı. İkinci defa da böyle güzel bir davranışta bulununca ben de kendi sosyal medya hesabımdan hem kendisini hem ailesini hem de tüm okul velilerimizi onurlandırmak için böyle bir paylaşımda bulundum. Öğrencimize ve ailesine aynı zamanda da tüm okul velilerimize de çok teşekkür ediyorum."