CHP’li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş

Göreve geldiği günden beri adeta çakma “Bolu Bey’i” gibi hareket ederek belediye başkanlığını yaptığı Bolu’yu haraca bağlayan CHP’li Tanju Özcan’ın skandalları bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde öğrencilere burs vermek için kurdukları vakfın içini boşaltarak yolsuzluk yapan CHP’li Tanju’nun haraç vermediği için Bolu’daki esnafa kan kusturduğu ortaya çıktı.

Bolu’da adeta ‘köroğlu’ gibi hareket ederek haraç kesen CHP’li Tanju Özcan’ın Bolu’nun en eski esnaflarından fırıncı Hüseyin Hürremoğlu’nun ruhsatını yenilemediğini belirtildi.

CHP’li Tanju Özcan’ın ipliğini pazara çıkaran esnaf Hürremoğlu, belediyenin aldığı haraç karşılığı yeni açılacak fırınlar için ruhsat vermediğini aktardı.





BOLSEV’DEN RUHSAT KARŞILIĞI HARAÇ ANLAŞMASI

Bolu’nun en eski esnaflarından olduğunu belirten Hüseyin Hürremoğlu, Bolu Belediyesi’nde yaşadıklarını anlatarak Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sert eleştiriler yöneltti. Yıllardır faaliyet gösteren ekmek fırınıyla ilgili ruhsat sorunları yaşadıklarını belirten Hürremoğlu, sürecin adaletsiz şekilde ilerlediğini öne sürdü. 1985 yılından bu yan fırıncılık yaptığını belirten Hürremoğlu, 1985 yılında 2981 sayılı imar affı kanunuyla buranın hem valilikten hem belediyeden izinleri alınmış olup, ekmek fırını olarak bugüne kadar kapanmadan gelen bir iş yeridir. Kendimiz işi bıraktığımız için kiraya verdik.

2022 yılında kiracı ruhsat almak için başvurdu. Başvuruda bize ruhsat verilemeyeceği, çünkü daha öncesinde 2005 iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğinin Bolu Belediyesi’ne geçtiği zaman Bolu Valiliği’nin tutanakla teslim etmiş olduğu eski ruhsat dosyalarının ortada olmadığı, haliyle burasının ekmek fırını olduğuna dair bir belge bulunmadığı için ruhsat verilemeyeceği iddia edildi.

Biz çeşitli yerlere başvurduk. Ancak hem Tarım İl Müdürlüğü hem de belediye canımıza ot tıkadı. Devleti temsil eden kişiler, devleti temsil ettiği adalet içerisinde olmadığı için sıkıntı had safhaya çıktı. Artık bu yola başvurmak mecburiyetinde kaldık. Biz her türlü teklife ve öneriye açığız. Bize yapılan haksızlıktır.

CİMER başvurumda da belirttim. Güçlü olabilmek için bir araya geliyorlar. Bir araya gelmelerinden Tanju Özcan faydalanarak BOLSEV’e yardım etmeleri konusunda zoraki baskı yaptı. Bu baskının neticesinde “Tamam, istenen parayı verelim; ancak karşılığında Bolu’da açılacak fırınlara ruhsat ve eski ruhsatı olup da kiraya verilecek ruhsat devri vermeyeceğinin sözünü verirsen, bu şekilde para yardımı yaparız” şeklinde söylemişler. Bu şekilde anlaşma yapmışlar. Bu anlaşmanın mağduru biziz” ifadelerini kullandı.