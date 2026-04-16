Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak! İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar Emperyalistlerin kucaklaşma diplomasisi: Zorba Trump Çin’i İran’a karşı safına çekti Lavrov’dan müzakereler için Trump’a tavsiye ve uyarı Diyalog kurmayı öğren MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na sert çıkış Siyasetin ikiyüzlüsü Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı Körfez’de diplomasi trafiği mi, savaş hazırlığı mı? En üst düzey görüşme gerçekleşti ama Tahran "hesap" sormaktan vazgeçmiyor! Ali Babacan bunu mu demek istiyor? ‘Keşke Kılıçdaroğlu kazansaydı’ Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor
Dünya Siyonist saldırıları devam ediyor! Hizbullah İHA'lar ile karşılık verdi
Dünya

Siyonist saldırıları devam ediyor! Hizbullah İHA'lar ile karşılık verdi

Siyonist saldırıları devam ediyor! Hizbullah İHA'lar ile karşılık verdi

Hizbullah, gün içinde İsrail ordusuna ait araçlar ve askeri noktalara toplam 35 saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, İsrail’in saldırıları devam ettiği sürece karşılık vermeyi sürdürecekleri vurgulandı.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma hattında tansiyon yeniden yükseldi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, gün boyunca hem Lübnan’ın güneyinde hem de İsrail’in kuzeyinde çok sayıda hedefe yönelik saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre operasyonlarda roketler ve insansız hava araçları kullanıldı. Böylece sınır hattında karşılıklı askeri baskının daha da yoğunlaştığı görüldü.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sürdüğü müddetçe, karşı saldırılara devam edileceği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Beyyada, Nakura, Kefr Kila ve Meys el-Cebel beldelerinde İsrail birlikleri ile araçlarının hedef alındığı aktarıldı.

Bint Cubeyl ilçesinde ve çevresinde saldırıların sürdürüldüğü, ilçede bir İsrail birliğine pusu kurulduğu ve yakın mesafeden çatışmalara girildiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kenti, Kiryat Şimona, Kfar Blum, Malikiye, Rosh Pina, Misgav Am, Doviv, Şilomi, Metzufa, Yaara, Avdun, Kfar Vradim, Shavei Zion, Metula ve Kfar Giladi yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Meron Üssü ile Metat Kışlası'nın da hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu noktalarına gün içinde 35 saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı
Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı

Dünya

Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı

İsrail saldırısına Hizbullah’tan füzeli karşılık
İsrail saldırısına Hizbullah’tan füzeli karşılık

Gündem

İsrail saldırısına Hizbullah’tan füzeli karşılık

Hizbullah, Siyonistlerin saldırısını karşılıksız bırakmadı
Hizbullah, Siyonistlerin saldırısını karşılıksız bırakmadı

Dünya

Hizbullah, Siyonistlerin saldırısını karşılıksız bırakmadı

Sınırda alev topu! Hizbullah’tan İsrail’e insansız hava araçları ve roketlerle darbe
Sınırda alev topu! Hizbullah’tan İsrail’e insansız hava araçları ve roketlerle darbe

Gündem

Sınırda alev topu! Hizbullah’tan İsrail’e insansız hava araçları ve roketlerle darbe

