Siyonist saldırıları devam ediyor! Hizbullah İHA'lar ile karşılık verdi

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma hattında tansiyon yeniden yükseldi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, gün boyunca hem Lübnan’ın güneyinde hem de İsrail’in kuzeyinde çok sayıda hedefe yönelik saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre operasyonlarda roketler ve insansız hava araçları kullanıldı. Böylece sınır hattında karşılıklı askeri baskının daha da yoğunlaştığı görüldü.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sürdüğü müddetçe, karşı saldırılara devam edileceği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Beyyada, Nakura, Kefr Kila ve Meys el-Cebel beldelerinde İsrail birlikleri ile araçlarının hedef alındığı aktarıldı.

Bint Cubeyl ilçesinde ve çevresinde saldırıların sürdürüldüğü, ilçede bir İsrail birliğine pusu kurulduğu ve yakın mesafeden çatışmalara girildiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kenti, Kiryat Şimona, Kfar Blum, Malikiye, Rosh Pina, Misgav Am, Doviv, Şilomi, Metzufa, Yaara, Avdun, Kfar Vradim, Shavei Zion, Metula ve Kfar Giladi yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Meron Üssü ile Metat Kışlası'nın da hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu noktalarına gün içinde 35 saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.