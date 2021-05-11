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Dünya

Siyonist roketleri görünce kuyruğu kıstırdı

Terör devleti mazlum Filistin halkına karşılık vermeyeceğine güvenerek zulmetti. Ancak Hamas'ın geliştirdiği roketler İsrail'e zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 23:14:00 - 2021-05-11 23:14:44

Kudüs'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkına zulmeden siyonistler Hamas'ın roketlerini görünce şaşırdı. Demir Kubbe Hava Savunma sistemine güvenen İsrail Hamas'ın roketle karşılık vermesi sonucu büyük bir şaşkınlığa uğradı. Hamas İsrail'in birçok noktasındaki hedefleri başarılı şekilde vurdu.

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