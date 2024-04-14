Siyonist rejimden savaş önlemi! Bu gece zorlu geçecek
İsrail Havaalanları İdaresi, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı nedeniyle İsrail hava sahasının yerel saatle 00.30’dan itibaren kapatılacağını açıkladı.
İran’dan çok sayıda insansız hava aracı (İHA) İsrail’e doğru havalandı. İsrail Havaalanları İdaresi (IAA) tarafından yapılan açıklamada, İran’ın saldırısı nedeniyle İsrail hava sahasının yerel saatle 00.30’dan itibaren kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, uçuşların yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, gelişmelere göre güncelleme yapılacağı aktarıldı.
Kaynak: AA
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