5 bin 500 haneye yetecek kaçak trafo tespit edildi! 62 kaçak trafoyla tarla suladılar!

TRAFOLARIN EN KÜÇÜĞÜ 100, EN BÜYÜĞÜ İSE 250 KVA GÜCÜNDE: Yapay zeka tabanlı analizlerin ardından havalandırılan dronlarla gerçekleştirilen saha taramalarında belirlenen kaçak trafoların en küçüğünün 100, en büyüğünün ise 250 kVA gücünde olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde bu trafoların genel olarak 50 ila 400 dönüm büyüklüğündeki buğday ve pamuk tarlalarının kaçak elektrikle sulanmasında kullanıldığı saptandı. Binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bu kapasitenin kaçak sulamada kullanılması hem enerji arzı hem de şebeke güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor.