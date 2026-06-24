5 bin 500 haneye yetecek kaçak trafo tespit edildi! 62 kaçak trafoyla tarla suladılar!
Dicle Elektrik, tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetimlerini artırırken, 62 kaçak trafo tespit edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dicle Elektrik, tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetimlerini artırırken, 62 kaçak trafo tespit edildi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde, toplam 7.820 kVA gücünde 62 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi. Günlük 5 bin 500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki trafolara el konulması için savcılığa başvuruldu. Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde hizmet veren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelesini teknolojik altyapı ve saha denetimleriyle sürdürüyor. Bu kapsamda enerji arz güvenliğini korumak ve kaçak tüketimin şebekeye etkisini önlemek amacıyla Viranşehir’de yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimlerde, tarımsal sulamada kullanılan toplam 7.820 kVA gücünde 62 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi. Bu trafoların günlük 5 bin 500 hanenin enerji ihtiyacına eş değer kapasiteye sahip olduğu da belirlendi.
TRAFOLARIN EN KÜÇÜĞÜ 100, EN BÜYÜĞÜ İSE 250 KVA GÜCÜNDE: Yapay zeka tabanlı analizlerin ardından havalandırılan dronlarla gerçekleştirilen saha taramalarında belirlenen kaçak trafoların en küçüğünün 100, en büyüğünün ise 250 kVA gücünde olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde bu trafoların genel olarak 50 ila 400 dönüm büyüklüğündeki buğday ve pamuk tarlalarının kaçak elektrikle sulanmasında kullanıldığı saptandı. Binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bu kapasitenin kaçak sulamada kullanılması hem enerji arzı hem de şebeke güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor.
CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR: Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik tüketiminde kullanılan kayıt dışı trafoların enerji şebekesi üzerinde ağır bir yük oluşturduğuna dikkat çekti. Yetkililer, “Kayıt dışı kaçak elektrik kullanımı enerji kalitesini olumsuz yönde etkileyerek diğer abonelerin kesintisiz enerji almasını engelliyor. Ayrıca topraklama ve koruma rölesi bulunmayan bu sistemler, yangın ve ölümcül kazalara yol açma riski taşıdığından can ve mal güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.
KAÇAK TRAFOLAR İÇİN SAVCILIĞA BAŞVURULDU: Dronlardan elde edilen video görüntüleri ve diğer belgelerle hazırlanan dosyanın, Dicle Elektrik avukatları tarafından savcılığa sunulduğu bildirildi. Kayıt dışı trafolara el konulması için hukuki sürecin başlatıldığı belirtilirken, şirketin kaçak tüketimi önlemeye yönelik denetimlerini tarımsal sulama sezonu boyunca teknolojik imkanlarla sürdüreceği kaydedildi. Dicle Elektrik yetkilileri ayrıca mevcut teknolojik imkanlarla kaçak elektrik kullanımının gizlenmesinin artık mümkün olmadığını vurguladı. Bölgede kaçakla mücadelede yapay zeka tabanlı analiz sistemleri, dron ve uydu destekli denetimler ile uzaktan sayaç yönetimi uygulamalarının etkin biçimde kullanıldığını belirten yetkililer, yürütülen dijital dönüşüm projeleri sayesinde kayıp-kaçak oranının yüzde 76’dan yüzde 35’e kadar düşürüldüğünü ifade etti.
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