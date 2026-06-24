  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü... Kene uyarısı: Sakın bunu yapmayın... Uzman isimden kritik uyarı Bir çocuğu daha şehit ettiler Katil çadırda bile katletti Katlana katlana büyüyor! Almanya'da dağ gibi borç 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti Baykar'ın kapısını çalmaları bekleniyordu, ters köşe yaptılar: ABD ile anlaştılar Ecdadın mukaddes mirası Samsun’da! Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri sergisi manevi iklimi şehre taşıdı! Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!
Dünya
9
Yeniakit Publisher
20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

Milyarlarca dolar harcanarak balta girmemiş bir ormanın kalbine inşa edilen, New York’un tam 6 katı büyüklüğe sahip Myanmar’ın başkenti Nepido, dünyanın en büyük ve en tuhaf hayalet şehri olarak tarihe geçti. Askeri cuntanın ‘işgal korkusuyla’ gizlice inşa ettirdiği, parlamentoya çıkan 20 şeritli devasa otoyollarında arabalar yerine sokak köpeklerinin uyuduğu bu gizemli şehir, tam donanımlı bir metropolün lüksüne sahip olmasına rağmen tek bir insana bile ev sahipliği yapamıyor.

#1
Foto - 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

Kulakları sağır eden trafik kornaları, iğne atsanız yere düşmeyecek kaldırımlar, bitmeyen bir kaos ve metropol kalabalığı… Dünyanın neredeyse tüm başkentlerini tanımlayan bu özelliklerin hiçbiri orada geçerli değil.

#2
Foto - 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

Kulakları sağır eden trafik kornaları, iğne atsanız yere düşmeyecek kaldırımlar, bitmeyen bir kaos ve kalabalık… Karşınızda milyarlarca dolar harcanarak ormanın tam ortasına inşa edilen ama kimsenin yaşamadığı, dünyanın en tuhaf ve en büyük hayalet şehri!

#3
Foto - 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

Myanmar'ın (eski adıyla Burma) başkenti olan Nepido'ya ayak bastığınızda kendinizi bir bilim kurgu filminin setinde veya devasa bir bilgisayar oyununun "henüz oyuncuların girmediği" bir haritasında gibi hissedersiniz. Şehrin en akıl almaz detayı, parlamentoya çıkan 20 şeritli (10 gidiş, 10 geliş) devasa otoyoludur. Dünyanın en kalabalık şehirlerinde bile nadir görülen bu devasa yolda... trafik yoktur!

#4
Foto - 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

Otoyol o kadar boştur ki, bazen sokak köpeklerinin 20 şeridin ortasında uyuduğunu veya turistlerin yolun tam ortasında durup rahatça fotoğraf çektirdiğini görebilirsiniz.

#5
Foto - 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

KOCA ŞEHİR NEDEN ORMANIN ORTASINA SAKLANDI? Peki neden böyle devasa bir şehir sıfırdan inşa edildi ve neden kimse burada yaşamıyor?

#6
Foto - 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

Cevap, ülkeyi yöneten askeri cuntanın gizemli kararlarında saklı. 2005 yılında hükümet, eski başkent Yangon'un denizden gelebilecek olası bir işgale karşı savunmasız olduğunu ve fazla kalabalıklaştığını düşündü. Çözüm olarak, haritanın tam ortasında, balta girmemiş bir ormanlık alanı gizlice temizlemeye başladılar. Milyarlarca dolar harcanarak devasa hükümet binaları, lüks villalar, 4 golf sahası ve devasa bir safari parkı inşa edildi. Ancak tek bir sorun vardı: Halkın buraya taşınmaya ne parası ne de niyeti vardı.

#7
Foto - 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

LÜKSÜN VE YALNIZLIĞIN ZİRVESİ Bugün Nepido, tam donanımlı bir metropolün sahip olması gereken her şeye sahip ama "ruh" hariç. Kesintisiz Elektrik ve Wi-Fi: Ülkenin geri kalanı sık sık elektrik kesintileriyle boğuşurken, bu hayalet şehirde 7/24 kesintisiz elektrik ve yüksek hızlı internet var.

#8
Foto - 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

Boş Lüks Oteller: Yabancı diplomatlar ve yatırımcılar için devasa otel bölgeleri kuruldu. Ancak bu otellerin çoğu, devasa lobilerinde sadece birkaç çalışanın beklediği bomboş binalardan ibaret. Devasa Alışveriş Merkezleri: Rafları tıka basa dolu devasa süpermarketlerde ve AVM'lerde, kasiyerler gün boyu tek bir müşteri görmeden mesai bitiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamaney uğurlanacak! İran’da 3 günlük tatil
Gündem

Hamaney uğurlanacak! İran’da 3 günlük tatil

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta gerçekleştirdiği alçak saldırı sonucu hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlen..
E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Gündem

E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 karayolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde bir tomo..
O ilimizde ormanlara giriş yasak!
Aktüel

O ilimizde ormanlara giriş yasak!

Bartın’da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşması beklenirken orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ..
Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi
Gündem

Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi

Tesettürlü kadınların Mersin'de yaşadıkları sitede havuza alınmadıklarının ortaya çıkmasının hemen ardından sosyal medyada “Kapalılar imha e..
Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!
Gündem

Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!

CHP'den ayrılarak ani kararla AK Parti’ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den neden istifa ettiği sorusuna "Çok farklı olayla..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23