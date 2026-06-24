20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti

Cevap, ülkeyi yöneten askeri cuntanın gizemli kararlarında saklı. 2005 yılında hükümet, eski başkent Yangon'un denizden gelebilecek olası bir işgale karşı savunmasız olduğunu ve fazla kalabalıklaştığını düşündü. Çözüm olarak, haritanın tam ortasında, balta girmemiş bir ormanlık alanı gizlice temizlemeye başladılar. Milyarlarca dolar harcanarak devasa hükümet binaları, lüks villalar, 4 golf sahası ve devasa bir safari parkı inşa edildi. Ancak tek bir sorun vardı: Halkın buraya taşınmaya ne parası ne de niyeti vardı.