20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti
Milyarlarca dolar harcanarak balta girmemiş bir ormanın kalbine inşa edilen, New York’un tam 6 katı büyüklüğe sahip Myanmar’ın başkenti Nepido, dünyanın en büyük ve en tuhaf hayalet şehri olarak tarihe geçti. Askeri cuntanın ‘işgal korkusuyla’ gizlice inşa ettirdiği, parlamentoya çıkan 20 şeritli devasa otoyollarında arabalar yerine sokak köpeklerinin uyuduğu bu gizemli şehir, tam donanımlı bir metropolün lüksüne sahip olmasına rağmen tek bir insana bile ev sahipliği yapamıyor.