  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü... Kene uyarısı: Sakın bunu yapmayın... Uzman isimden kritik uyarı Bir çocuğu daha şehit ettiler Katil çadırda bile katletti Katlana katlana büyüyor! Almanya'da dağ gibi borç 20 şeritli yol yaptılar! Geçen tek bir araba yok: Dünyanın en tuhaf hayalet kenti Baykar'ın kapısını çalmaları bekleniyordu, ters köşe yaptılar: ABD ile anlaştılar Ecdadın mukaddes mirası Samsun’da! Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri sergisi manevi iklimi şehre taşıdı! Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!
Spor
7
Yeniakit Publisher
Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!

Juventus’un Kolo Muani transferinde sona yaklaşması, Atletico Madrid'in Norveçli golcüsünü boşa çıkardı. Transfer düğümü çözülüyor, Sörloth Kadıköy yolunda...

#1
Foto - Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Alexander Sörloth transferinde sıcak gelişmeler var. İtalyan basınının köklü gazetesi Corriere dello Sport, sarı-lacivertlilerin önünü açacak dev transfer zincirini yazdı.

#2
Foto - Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!

İtalyan devi Juventus, forvet transferinde rotasını tamamen PSG forması giyen Randal Kolo Muani'ye çevirdi.

#3
Foto - Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!

Juventus, Fransız yıldızla 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte el sıkıştı.

#4
Foto - Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!

PSG 40 milyon Euro talep ederken, Juventus 30-35 milyon Euro bandında bir satın alma zorunluluğu/opsiyonu içeren kiralama formülüyle işi bitirmeye çalışıyor.

#5
Foto - Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!

Juventus'un listedeki diğer isim olan Sörloth'tan vazgeçip Kolo Muani’ye yoğunlaşması, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcüyü tamamen boşa çıkartıyor.

#6
Foto - Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!

İtalyan devinin bu hamlesiyle birlikte Atletico Madrid'in elinde kalan Sörloth, transfer piyasasında en ciddi alıcısı konumundaki Fenerbahçe'ye kalıyor. Sarı-lacivertliler, bu transfer düğümünün çözülmesiyle birlikte Norveçli dev golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamaney uğurlanacak! İran’da 3 günlük tatil
Gündem

Hamaney uğurlanacak! İran’da 3 günlük tatil

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta gerçekleştirdiği alçak saldırı sonucu hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlen..
E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Gündem

E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 karayolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde bir tomo..
O ilimizde ormanlara giriş yasak!
Aktüel

O ilimizde ormanlara giriş yasak!

Bartın’da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşması beklenirken orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ..
Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi
Gündem

Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi

Tesettürlü kadınların Mersin'de yaşadıkları sitede havuza alınmadıklarının ortaya çıkmasının hemen ardından sosyal medyada “Kapalılar imha e..
Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!
Gündem

Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!

CHP'den ayrılarak ani kararla AK Parti’ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den neden istifa ettiği sorusuna "Çok farklı olayla..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23