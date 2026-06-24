Sörloth Fenerbahçe'nin ayağına gelecek mi? İtalya'dan ters köşe yapan gelişme duyuruldu!
Juventus’un Kolo Muani transferinde sona yaklaşması, Atletico Madrid'in Norveçli golcüsünü boşa çıkardı. Transfer düğümü çözülüyor, Sörloth Kadıköy yolunda...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Juventus’un Kolo Muani transferinde sona yaklaşması, Atletico Madrid'in Norveçli golcüsünü boşa çıkardı. Transfer düğümü çözülüyor, Sörloth Kadıköy yolunda...
Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Alexander Sörloth transferinde sıcak gelişmeler var. İtalyan basınının köklü gazetesi Corriere dello Sport, sarı-lacivertlilerin önünü açacak dev transfer zincirini yazdı.
İtalyan devi Juventus, forvet transferinde rotasını tamamen PSG forması giyen Randal Kolo Muani'ye çevirdi.
Juventus, Fransız yıldızla 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte el sıkıştı.
PSG 40 milyon Euro talep ederken, Juventus 30-35 milyon Euro bandında bir satın alma zorunluluğu/opsiyonu içeren kiralama formülüyle işi bitirmeye çalışıyor.
Juventus'un listedeki diğer isim olan Sörloth'tan vazgeçip Kolo Muani’ye yoğunlaşması, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcüyü tamamen boşa çıkartıyor.
İtalyan devinin bu hamlesiyle birlikte Atletico Madrid'in elinde kalan Sörloth, transfer piyasasında en ciddi alıcısı konumundaki Fenerbahçe'ye kalıyor. Sarı-lacivertliler, bu transfer düğümünün çözülmesiyle birlikte Norveçli dev golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın.
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