  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyonist rejim panikte! Vatandaşlarına 'derhal terk edin' çağrısı!
Dünya

Siyonist rejim panikte! Vatandaşlarına 'derhal terk edin' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-21 11:05:00 -
Siyonist rejim panikte! Vatandaşlarına 'derhal terk edin' çağrısı!

Gazze'de soykırım suçu işleyen ve büyük bir tepkiyle karşılaşan siyonist rejimden iki ülkedeki vatandaşlarına çağrı geldi.

Gazze'de soykırım suçu işleyen ve büyük bir tepkiyle karşılaşan siyonist rejimden iki ülkedeki vatandaşlarına çağrı geldi.

Gazze'de soykırım suçu işleyen ve büyük bir tepkiyle karşılaşan siyonist rejimden iki ülkedeki vatandaşlarına çağrı geldi. Siyonist rejim vatandaşlarına Mısır ve Ürdün'ü derhal terk etmeleri ve Fas'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23