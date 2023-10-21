Siyonist rejim panikte! Vatandaşlarına 'derhal terk edin' çağrısı!
Gazze'de soykırım suçu işleyen ve büyük bir tepkiyle karşılaşan siyonist rejimden iki ülkedeki vatandaşlarına çağrı geldi.
Gazze'de soykırım suçu işleyen ve büyük bir tepkiyle karşılaşan siyonist rejimden iki ülkedeki vatandaşlarına çağrı geldi.
Gazze'de soykırım suçu işleyen ve büyük bir tepkiyle karşılaşan siyonist rejimden iki ülkedeki vatandaşlarına çağrı geldi. Siyonist rejim vatandaşlarına Mısır ve Ürdün'ü derhal terk etmeleri ve Fas'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.